Mejía, el mejor arquero de Fútbolx100: “Este es un premio de todos mis compañeros”

“Me siento muy contento por este premio”, dice desde Panamá y con su tonada característica Luis Mejía, el arquero de Nacional que fue elegido como el mejor en su puesto en la edición 2019 de Fútbol x 100, la encuesta en la que 100 periodistas eligen a los mejores del Campeonato Uruguayo.

“Manotas” ganó en su posición con 55 votos y también fue elegido como el golero del equipo ideal del año. Además, quedó segundo en la categoría mejor extranjero por detrás de su compañero Gonzalo Bergessio.

“Quiero agradecerle a mis compañeros, al cuerpo técnico, a los funcionarios de Los Céspedes que son parte de esto y que me han ayudado mucho”, dijo a Referí al enterarse de la distinción con la que corona un año soñado en el arco tricolor.

Diego Battiste

Sin dudas, el 2019 fue el año del gran salto para Luis Mejía, el panameño que supo ser figura en Fénix, que llegó a Nacional en 2015 y debió esperar su turno, y que en esta temporada tuvo su oportunidad y no la desaprovechó, siendo uno de los pilares del equipo campeón de Álvaro Gutiérrez.

“Prácticamente soy un uruguayo”, dijo este año a Referí el golero al contar que llegó al país en 2008, a sus 17 años, para entrenar con Lorenzo Carrabs, quien fue su guía en esos primeros años lejos de su familia y de su tierra.

“Fue una de las personas que cuando llegué me ayudó mucho. Aprendí mucho de él y en gran parte de mi carrera me formó”, contó sobre el exarquero y ahora entrenador de goleros. “Lorenzo es algo especial porque me agarró cuando tenía 17 años y me tuvo cuatro o cinco años preparándome, la verdad que solo tengo palabras para agradecerle”, agregó.

Luego, también entrenó con Maximiliano Fernández y en Nacional con Leo Romay. “De cada uno he aprendido mucho, muchas cosas buenas en mi corta carrera”.

Carrabs, por su parte, se siente como el padre futbolístico de Mejía

“Su llegada se dio por intermedio de Dely Valdés. Nos llamó, a Jorge Chijane que estaba en Fénix y a mí me dijo que tenía un video de Luis, para saber si podía verlo. Lo vi, le dije que lo trajera, lo tuve entrenando 15 días en Punta del Este y le dije que lo contrataran”, contó el entrenador de arqueros a Referí este año.

En ese entonces, Manotas tenía 16 años. “En la parte deportiva siento que es como que uno lo crió”, señaló Carrabs, quien luego lo entrenó varios años en Fénix.

Varios años después, Carrabs marca la evolución de Mejía, quien este año también volvió a atajar con la selección de su país e hizo un gran partido ante Brasil.

“Creo que ha ganado mucha experiencia, está aplomado, sale bien, tiene buen físico, buena pegada, sabe jugar con los pies, para mí es completo”, destacó el entrenador de arqueros que también supo defender el arco de Nacional.

En este 2019, Manotas comenzó en el banco detrás de Esteban Conde, como en los últimos años, pero con la llegada de Gutiérrez el técnico metió mano y le dio la titularidad a Mejía.

Diego Battiste

Sus primeras actuaciones le dieron la razón al técnico y se quedó con el puesto. Tuvo su primer clásico oficial en el Campeón del Siglo con empate 1-1, se perdió el del Intermedio por lesión, atajó en el 0-0 del Clausura y puso sus manos en el 2-0 por la final del Clausura y también en la victoria 1-0 por la final del Uruguayo.

En materia de clásicos oficiales, cerró el año invicto y con un solo gol recibido. Además, en la final por el título del año fue una de las figuras con grandes salvadas bajo la lluvia.

“Mis compañeros también hicieron un gran trabajo y este es un premio de todos”, redondeó Manotas desde su casa familiar en Panamá, donde pasará las fiestas antes de retomar a Nacional, club con el que renovó por dos años más.

“Ojalá que este premio nos siga dando más fuerza para seguir logrando nuestros objetivos personales y grupales”, señaló el mejor arquero de Uruguay en este 2019, pensando en el año que comienza.