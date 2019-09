Meneses: "El error más grave que tuvimos fue no poder salir de campo propio"

El entrenador de Los Teros, el argentino Esteban Meneses, habló en conferencia de prensa luego de la derrota sufrida ante Georgia en la madrugada uruguaya de este domingo por el Mundial de Japón 2019 en lo que fue el segundo encuentro de los celestes en el Grupo D y entre otras cosas, dijo que el error más grave que tuvo su equipo "fue no poder salir del campo propio".

"Desde lo físico y de la exigencia, era el partido que esperábamos. Se nos complicó en el arranque del segundo tiempo. En esos primeros 15 minutos de la segunda parte nos quebraron. Hablamos de salir de nuestro campo con mayor prolijidad y eficiencia, pero no pudimos por la presión. En el scrum, el line y maul ellos fueron superiores", explicó Meneses.

A su vez, añadió: "El error más grave que tuvimos fue no poder salir de campo propio. Eso les dio formaciones fijas que nos complicaron mucho. En el primer tiempo fuimos prolijos aún en defensa, pero en el segundo tiempo, en el arranque sobre todo, no lo fuimos y eso los benefició".

Consultado acerca del balance de Los Teros en estos dos encuentros contra Fiyi y Georgia, Meneses sostuvo que "el balance es de felicitación y orgullo. Los jugadores entregaron todo hoy, física y emocionalmente. Georgia tomó el control del partido porque tuvo mucho más tiempo la pelota y tuvimos que defender muchas secuencias, muchas fases durante mucho tiempo".

Sobre el futuro en esta Copa del Mundo, Meneses también dio su punto de vista.

"Estos dos partidos los vinimos a ganar. Ante Fiyi pudimos y hoy (contra Georgia) no. Siempre vamos a intentar salir a ser protagonistas. Ante Australia y Gales intentaremos seguir y mantenernos en esta línea de trabajo".

Acerca de las complicaciones que tuvo su equipo este domingo ante Georgia, indicó: "Ellos encontraron la manera de complicarnos con el line, el maul y con el scrum. Fueron consistentes y siempre buscaron profundizar esa diferencia en las formaciones fijas a su favor".

La palabra de Gaminara

El capitán celeste, Juan Manuel Gaminara, habló junto a Meneses en conferencia de prensa post partido.

"Jugamos bajo presión extrema mucho tiempo. Les cerramos los caminos, pero al estar constantemente bajo presión y en campo propio profundo, eso desgasta más. Metimos un try de primera fase y en el primer tiempo fuimos sólidos en defensa, pero en el inicio del segundo tiempo nos complicamos y nos volvieron a poner bajo presión extrema", expresó el uruguayo.

"Vinimos a clasificar directo al próximo Mundial. Ese era el objetivo principal. Hoy no pudimos ganar, pero no me frustra ni nos frustra. Seguimos mirando hacia adelante", añadió.

Acerca de cómo establecer nuevos objetivos:

También explicó los próximos dos encuentros del grupo que a priori, eran los más complicados.

"Los dos partidos que quedan merecen un nuevo plan, porque es peligroso plantearse objetivos que son muy difíciles de conseguir como ganarles a Australia y a Gales. Lo que tenemos que hacer es replantear lo que viene", dijo.

Gaminara sostuvo que "como capitán, estoy orgulloso de lo que logramos. Tanto el staff como los jugadores, entregamos todo. Conseguimos identificación plena en nuestro país y en nuestra región con nuestro esfuerzo y línea de trabajo. A eso nunca vamos a renunciar".

"Lo de los cuatro días de descanso (por ser pocos) no puede ni debe ser una excusa. Lo sabíamos desde hace mucho tiempo y además nosotros sacamos ese provecho ante Fiyi, así que no hay ninguna excusa. Nos preparamos para esto", sostuvo el capitán celeste.