Mercado climático empuja el precio de la soja al alza

La soja volvió a superar los US$ 500 en Chicago, en un mercado dominado por las proyecciones climáticas y con escasa influencia de las estimaciones mayormente estables del informe mensual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) de este viernes. A la vez, en Uruguay se enfría el mercado ganadero, con la faena en caída y escasa oferta de hacienda terminada, algo que podría cambiar dentro de 20 o 30 días. El precio de la lana rebotó en Australia, por efecto del tipo de cambio.

Sequía, también en EEUU

Las condiciones de sequía se extienden en el centro y este de Estados Unidos y los pronósticos a mediano y corto plazo son desfavorables, condiciones que impulsaron una fuerte suba de la soja este viernes en Chicago. La oleaginosa cerró la semana a US$ 509 por tonelada para julio, con un incremento de 2,5%. La soja de marzo 2024 cotizó a US$ 445.

En Uruguay la referencia para soja disponible es de US$ 445, con una importante brecha respecto a la cotización de Chicago, y para el año que viene US$ 407.

La referencia para cebada maltera es de US$ 246 y US$ 215 la cebada de exportación, mientras que la colza 2024 se fortalece con precios de US$ 396 la tonelada.

El informe mensual de granos del USDA, difundido este viernes a mediodía, tuvo poca influencia en el mercado.

Las proyecciones estuvieron dentro de lo estimado, manteniendo en 122,4 millones de toneladas la producción que se espera en Estados Unidos, así como un incremento de 155 a 156 de toneladas para la cosecha de Brasil y un descenso de 27 a 25 millones para la de Argentina. Esta cifra sigue muy por encima de las estimaciones locales: la Bolsa de Cereales de Buenos Aires mantuvo esta semana su proyección de 21 millones de toneladas.

El stock final de soja estadounidense fue corregido al alza, explicado por el menor volumen de exportaciones.

Las oscilaciones de precios dependerán mayormente de la situación meteorológica en las próximas semanas en América del Norte, un mercado climático expuesto a sucesos inesperados como los incendios masivos en el este de Canadá, con más de 3 millones de hectáreas de bosques quemadas y miles de personas evacuadas.

Cierre semanal en los mercados

El trigo en Uruguay llegó a US$ 290 y corrigió a US$ 285 por tonelada. En Chicago la posición julio subió por tercera semana consecutiva agregando 1,8% al cabo de la semana para cerrar a US$ 231,58 por tonelada. La posición diciembre está en US$ 242.

Cierto sostén fue proporcionado por el informe del USDA, que elevó ligeramente la producción de Estados Unidos de 45,16 a 45,32 millones de toneladas, todavía por debajo de las estimaciones de privados que calculan 45,51 millones, por lo que se mantiene en niveles ajustados y los stocks no se mueven de los niveles más bajos en 15 años.

El empuje de la producción rusa, con alzas en el volumen y el saldo exportable de la próxima cosecha, contrastó con la incertidumbre que agregan las tensiones en Ucrania. A las dificultades en el corredor exportador del Mar Negro se agrega la voladura esta semana de la represa de Kahkova, que anegó zonas agrícolas de producción bajo riego y causó graves impactos ambientales.

La enorme producción de maíz safrinha de Brasil –unos 100 millones de toneladas– llevaron al grano a cerrar la semana US$ 2 a la baja con una cotización de US$ 237,88 y una baja de 2% para la posición setiembre que se situó en US$ 206,49. El tipo de cambio en Brasil con un real cada vez más fuerte, frenó la baja, así como las condiciones de sequía en zonas de cultivo en Estados Unidos.

Las nuevas proyecciones del USDA mantuvieron la producción récord que se proyecta para Estados Unidos en la zafra 23/24, de 387,75 millones de toneladas, subieron la cosecha de Brasil en dos millones de toneladas y corrigieron la de Argentina de 37 a 35 millones, algo menos que la estimación local de 35 millones de toneladas.

Mercado ganadero frío

La faena se volvió a ajustar en la última semana, la industria no presiona y propone precios a la baja por la escasa oferta que persiste en el mercado de hacienda.

Aun así, los novillos de punta resisten sobre los US$ 4 por kilo en cuarta balanza.

El ajuste a la baja sigue para las categorías de menor terminación, con una disparidad de entradas entre plantas que continúa siendo marcada. El promedio de es 10 días.

Por ahora las temperaturas vienen jugando a favor de la producción, con un empuje fuerte de las pasturas. “El que tiene un ganado bueno hoy está mejor posicionado, con mejor capacidad negociadora y puede meter algún kilo más al menos hasta que no aparezcan los fríos en serio”, dijo Diego Arrospide, de escritorio Antonio Arrospide e hijos, de Florida.

El grueso de los novillos buenos bien pesados se comercializa entre US$ 4 y US$ 4,10 por kilo en cuarta balanza. Desde hace varios días hay propuestas por debajo pero no terminan de consolidarse.

En el caso de la vaca gorda hay una mayor brecha de precios frente a lo habitual, con cotizaciones que van desde US$ 3,60 hasta US$ 3,85 con algún negocio excepcional por ganados especiales, pesados y de volumen, algún centavo por encima. El promedio de los negocios se da entre US$ 3,70 y US$ 3,75. La vaquillona se ubica en un promedio de US$ 3,95.

“En 20 o 30 días se va a empezar a notar una mayor oferta de ganados de verde”, estimó Arrospide.

Este mercado pinchado se traslada a la faena, que cayó por tercera semana consecutiva. El último dato fue de 38.957 vacunos, 6% menos que la semana previa y 32% por debajo de la misma semana del año pasado.

Cierre semanal en los mercados

Las señales externas siguen siendo de flojedad en los principales mercados, aunque esto aún no se ha visto reflejado en el precio de exportación de las últimas semanas, posiblemente impulsado por las colocaciones dentro de la Cuota 481 y el cierre del Hilton.

La tonelada de carne vacuna exportada promedió US$ 4.717 en mayo, 8% más que en abril y 16% arriba si se compara con enero. Un año atrás, cuando Uruguay registró precios históricos para la carne vacuna, el promedio mensual llegó a US$ 5.473.

Un mercado internacional tímido se traduce en cautela industrial valores deprimidos para el gordo, que también alcanzan a la reposición. Se hace más notoria la baja en la oferta de ganado para el campo, propio de la época, y la demanda está más activa ante el estímulo de un tiempo amigable, con lluvias insuficientes para las aguadas pero que han impulsado las pasturas.

En el mercado de reposición los negocios particulares están frenados en cuanto a precios, con clara preferencia por negocios cortos y también por terneros. En Lote 21 este viernes esta categoría promedió US$ 2,44, marcando una suba de 1,2% frente al remate anterior.

La exportación en pie sigue activa para el ternero entero. En el último mes partió un embarque para Marruecos, uno para China, y este viernes se cargaba un barco que zarpará con 18 mil cabezas hacia Turquía.

Arrospide consideró que “se empieza a invertir la lógica del mercado en la reposición donde la demanda es más activa y la oferta comienza a disminuir”. “Me parece que en las próximas semanas vamos a encontrar estabilidad en los valores”, anticipó.

En cuanto a los lanares no hay demasiada oferta, y si bien hay una demanda activa, los precios siguen claramente a la baja. “Esta semana va a tener nuevamente una baja más significativa que semanas anteriores”.

Las últimas referencias de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) marcaron US$ 3 para el cordero pesado, US$ 2,58 para los capones, y US$ 2,48 para las ovejas.

La faena de ovinos fue de 15.958 cabezas, la más baja del año si se excluye la primera semana de enero.

El volumen de carne ovina exportado en lo que va del año supera en 50% al del mismo periodo del año pasado, con 12.247 toneladas, pero el valor promedio anual está 25% por debajo: US$ 3.885.

Cierre semanal en los mercados

Repunte en el mercado lanero

La sorpresiva suba de las tasas de interés anunciada el miércoles por el Banco Central de Australia, desde el 3,85% hasta el 4,10%, fue clave para que el precio de la lana repuntara casi 3% en dólares estadounidenses esta semana, alejándose del piso de valores de la zafra 2022/23.

Con menor oferta que la semana anterior (33.435 fardos) y demanda activa, el Indicador de Mercados del Este (IME) subió desde US$ 7,85 a US$ 8,07 por kilo base limpia, un incremento semanal de 2,8%.

La apreciación de la divisa australiana como respuesta a la suba de 25 puntos básicos se tradujo en una trayectoria inversa en el indicador en moneda local, que bajó un centavo.

El mercado abrió el martes con demanda sostenida y un impulso en los precios en todos los tipos, diámetros y calidades de lana. Esta tendencia no se sostuvo el miércoles por el cambio de condiciones financieras. Los compradores tomaron una posición más selectiva, inclinándose por lotes con certificaciones y bajo contenido vegetal.

Los incrementos en dólares fueron menores en la franja de lanas más finas que en las lanas cruza. Las de 17 micras aumentaron 1,8%, las de 21 micras subieron 1,9% y las de 28 micras 2,3%.

En el mercado local, con limitadas operaciones por el nivel de precios propuesto, el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) reportó negocios de dos lotes Merino de 1.500 kilos cada uno, acondicionados con grifa verde. Uno de 19,8 micras que obtuvo US$ 5,80 por kilo vellón y uno de 20,6 micras cotizado a US$ 4,20 el kilo.

Entre enero y mayo de este año se exportaron 12,9 millones de kilos por un monto de US$ 65 millones. El volumen bajó 2% y los ingresos cayeron 15%. Italia fue el principal cliente con 23% de las divisas ingresadas y China el segundo con el 21%.

El comportamiento es dispar entre lana sucia, lavada y tops (peinada). Mientras que el volumen de lana sucia creció 24% los ingresos bajaron 5%. En lana lavada los descensos son de 13% en volumen y 26% en facturación, mientras que para los tops la baja en kilos es de 8% y de 17% en divisas.