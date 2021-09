Mercado firme, con frigoríficos que reducirán la actividad en setiembre

El mercado ganadero sigue firme, con valores estables y alguna planta que dejará de faenar este mes. Las principales novedades esta semana llegaron desde la región: en Brasil, la aparición de un posible caso atípico de vaca loca que es investigado por las autoridades; y en Argentina, el gobierno extendió las restricciones a las exportaciones de carne hasta el 31 de octubre.

Uruguay sigue ganado espacio en el mercado internacional. Agosto marcó un récord en dólares para exportaciones de carne vacuna, mientras avanzan los embarques desde puertos vecinos ante la profundización de las trabas logísticas. Esa es la gran preocupación y no el escenario de la demanda, dijo Juan Lema, director de Agromeals, en Tiempo de Cambio de Radio Rural. En esta crisis logística “no se avizora una solución desde el punto de vista estructural, por lo menos hasta 2023”, afirmó el broker.

Los valores para la carne vacuna siguen firmes en China, con una demanda que se intensifica para entregas más cortas teniendo en cuenta que embarcando hasta los primeros días de noviembre dan los tiempos para llegar antes del Año Nuevo chino, que comienza el 1° de febrero.

En Europa se ha registrado un aumento de precios para la cuota Hilton en las últimas semanas y, por ahora, no ha habido un impacto en la actividad por la variante Delta del Covid-19. Y Estados Unidos sigue firme, con un precio interno de la carne que ha aumentado en estas últimas semanas.

Por quinta semana al hilo el precio semanal de exportación estuvo arriba de US$ 4.300 por tonelada para carne vacuna. La semana pasada alcanzó los US$ 4.586 y en el acumulado anual se afirma arriba de US$ 4.000, según datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

El escenario internacional impulsa a un mercado ganadero sólido, con valores estables y una industria que mantiene los altos niveles de actividad. La faena alcanzó un nuevo récord para agosto –más de 204.000 vacunos–. Frigorífico Tacuarembó dejará de faenar desde el 6 de setiembre y dará licencias, probablemente hasta fin de mes. Se maneja que Frigorífico Carrasco también pueda detener la actividad este mes, pero no está confirmado.

Aún así, la expectativa es que persista la firmeza. En los últimos días de faena de corral para cuota 481, las referencias por el ganado gordo siguen estables, con una gradual tonificación para la vaca gorda especial. Los negocios por novillo gordo se concretan en el eje de US$ 4,30 por kilo en cuarta balanza y superan ese valor en los mejores lotes. Las vacas buenas pesadas cotizan entre US$ 4,05 y US$ 4,10, esta semana con mayor fluidez en la concreción de valores y más corriente el precio de punta, señaló el presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), Diego Arrospide. Y se reactiva la demanda por vaquillonas, con negocios US$ 4,17 y US$ 4,20. “Mi percepción es que va a mantenerse firme, con buena demanda en las próximas semanas, en el eje de estos valores”, consideró.

Las entradas a planta siguen entre 12 y 15 días, con alguna industria acortando las cargas.

La postura de los productores es vendedora, con precios que pasaron de excelentes a muy buenos. No hay disponibilidad de ganados especiales bien pesados. Predominan los de terminación media y regular. “En la medida que avancemos en la primavera, eso va a empezar a revertirse”, dijo.

Referencias de precios.

Prudencia en la reposición

Predomina la prudencia a la hora de concretar negocios en el mercado de reposición ante la falta de volumen desde el punto de vista forrajero. Las lluvias fueron bienvenidas y aseguran el rebrote temprano de las pasturas. Hay espacio para que la reposición pueda ganar algún centavo más en un mercado de valores estables.

En ovinos sigue la escalada de precios que se ha dado semana a semana. El cordero pesado cotiza entre US$ 4,40 y US$ 4,50. Avanza la zafra de lanares y aumenta gradualmente la oferta, sobre todo de corderos. El mercado sigue “firme, fluido, demandando, con corrección de precios semanalmente”, tendencia “que no parece cambiar en el mediano plazo”, sostuvo el operador.

El cordero pesado cotiza entre US$ 4,40 y US$ 4,50.