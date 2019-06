Mercado ganadero prendido fuego: novillo especial cuesta más de US$ 4 por kilo

Hace varias semanas que el mercado de haciendas se tonifica y en las últimas eso se acentuó, con subas semanales de hasta 15 centavos de dólar.

Eso responde, fundamentalmente, a una fuerte demanda de la industria ávida por materia prima en pos de cumplir con una mayor exigencia desde los mercados externos, aunque durante los últimos siete días entró en juego un elemento más: la lluvia.

Durante la semana pasada se registró un ascenso muy importante en los precios y esa tónica se mantiene en la actual, tanto que el novillo especial de exportación incrementó su valor en 10 centavos de dólar y ahora cotiza en promedio en US$ 4,02 por kilo de carcasa.

La explicación radica en que Uruguay cuenta con un mercado exterior –fundamentalmente movido por China– que no para de demandar carnes. Esto viene de la mano de la gripe porcina africana que diezmó el rodeo suino chino (se sacrificaron decenas de miles de cabezas) y ambientó una demanda adicional por proteína sustituta de los cerdos, incrementando en valor y cantidad las colocaciones de carnes uruguayas, tanto de vacuno como de ovinos.

Según la reunión semanal de precios de referencia que realiza la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), el mercado está “con disminución de la faena" y "se mantiene la tendencia al alza de los valores”.

Este escenario de subas constantes en el precio del ganado bovino ambienta la posibilidad de nuevos ajustes de valores en los diferentes cortes que llegan al consumidor.

La ACG volvió a ajustar, por novena semana consecutiva, el precio de la hacienda gorda y también el de la reposición.

La vaca consigue US$ 3,79 por kilo al tiempo que la vaquillona se ubica en US$ 3,89 por kilo.

El consignatario de ganado Carlos de Freitas dijo a El Observador que la lluvia –y la complicación en las cargas de los animales hacia las plantas industriales– es un factor adicional que se suma al mercado ganadero.

“En gran parte del país (las cargas) son un tema imposible. Incluso, ha traído suspensión de faenas. Se va a agravar un poco el tema, pero no es el eje central de que el ganado haya superado la barrera de los US$ 4”, opinó.

Sin embargo, puntualizó que los novillos que superan los US$ 4 son casos puntuales de ganados “muy bien terminados” y de "buenos kilajes", lo que hace que los frigoríficos se defiendan con los cortes de esos animales.

En tanto, dijo que si bien las demás categorías “tienen precios muy buenos”, hay un abanico muy importante de precios en las escaleras tanto de novillos como de vacas.

De Freitas destacó que la principal consecuencia de las lluvias es que con los raigrases y las comidas de invierno que se retrasaron “se van a retrasar aun más las gorduras y va a traer un agujero en ese tipo de ganado importante”, advirtió.

“Sin dudas que la lluvia complica las cargadas, pero es un factor aparte. Lo más complicado de la lluvia va a ser de aquí para adelante, porque con un atraso en los verdeos estas lluvias obligan a sacar a todos los ganados y eso retrasa las gorduras”, apuntó.

Desde su punto de vista, el panorama para adelante lo va a marcar el nivel de faena que haya. A medida que los niveles de faena se sostengan el consignatario aseguró que el ganado va a seguir con firmeza.

“Si se analiza, la semana pasada hubo subas de hasta 15 centavos de dólar y no había llovido”, comentó. Por lo tanto, añadió que “el eje central no responde solamente a las lluvias. Hace tres semanas al menos que tenemos subas muy importantes. La de la semana pasada fue mayor que ésta y no existía la lluvia”.

Según datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC), la faena semanal fue de 40.284 cabezas, 5.200 menos que las 45.501 de la semana anterior.

En la semana cerrada el 15 de junio el volumen de novillos (19.715 cabezas) fue apenas superior al de vientres (19.572).

Menor margen industrial en 11 años de Novillo Tipo

Según la consultora privada Blasina y Asociados, el Valor Agregado Industrial (VAI) –el dinero que le queda a las plantas frigoríficas para pagar todo lo que no es ganado después de vender la carne– fue de US$ 208 por cabeza en los 12 meses cerrados en mayo, lo que es valor más bajo desde el período junio 2007-mayo 2008, con una participación de 19% del total del valor del Novillo Tipo.

Según los datos del INAC, en mayo el valor generado por la venta de todos los productos de un Novillo Tipo fue de US$ 1.133 por cabeza, un 6,3% superior al valor de abril y 1% por debajo del valor del mismo mes del año pasado.

"La recuperación en el valor se explica por el incremento del valor de todos sus componentes (precio de exportación, valor de la canal al mercado interno) con excepción del precio del cuero fresco que volvió a caer", señaló la consultora en base al INAC.