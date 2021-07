Mercado ganadero tonificado para el novillo especial, que alcanza los US$ 4,10

El mercado se tonifica para el novillo especial, con un ascenso de valores moderado, pero constante. La demanda internacional sigue pujante y tracciona a la faena, que la semana pasada alcanzó su tercer mayor volumen del año.

Se destaca en esta semana el reinicio de las exportaciones del frigorífico BPU a China, tras ser suspendido en abril por problemas de etiquetado. Los mejores novillos alcanzan los US$ 4,10 en lotes de punta, su mejor precio desde diciembre de 2019.

Los valores no han parado de subir desde comienzos de año y acumulan un ascenso de 90 centavos de dólar desde enero. La referencia para esta categoría muestra una recuperación de 23% si se compara con los US$ 3,33 que promediaba a comienzos de julio el año pasado.

Es mínima la oferta de novillos de calidad, bien pesados y hay más disponibilidad de ganados generales, que cotizan entorno a US$ 4.

Las cargas son dispares entre plantas, entre 7 y 15 días, en general más ágiles para los ganados de mejor terminación. Los negocios por vacas especiales, pesadas, se ubican sobre los US$ 3,85, y algún centavo por encima. La vaquillona especial para abasto alcanza los US$ 3,95.

Las cargas son dispares entre plantas, entre 7 y 15 días.

“En líneas generales el mercado está estable, firme en los valores, con un buen nivel de faena que es importante”, destacó Christopher Brown, director de Agro Oriental.

La faena semanal de vacunos retomó la tendencia alcista y superó las 56.000 cabezas la semana pasada. El dato de faena del próximo lunes seguramente confirmará un nivel de actividad por encima de las 225.000 reses en junio, el volumen más alto para ese mes desde 2008.

El mercado internacional sigue firme, con demanda sostenida desde China. Estados Unidos sigue dinámico -con una reactivación fuerte del consumo- y Europa dando señales de recuperación. Este año Uruguay completó el cupo Hilton (del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021) con un total de 6.376 toneladas. A diferencia del año pasado, cuando 1.850 toneladas de cupo fueron resignadas ante la imposibilidad de colocarlas en Europa, durante el empuje inicial de la pandemia.

El precio de exportación para la carne vacuna sigue arriba de los US$ 4.000, con un promedio de US$ US$ 4.290 en las últimas cuatro semanas móviles, muy por encima de los US$ 3.755 en similar periodo del año pasado.

La firmeza internacional consolida la estabilidad para el mercado ganadero. En los próximos días “no creo que haya cambios bruscos, creo que va a depender del nivel de actividad que marquen los frigoríficos”, sostuvo Brown.

En el mercado de reposición, se han ajustado a la los valores para el ternero, con una oferta de forraje limitada en el comienzo del invierno y una demanda más selectiva. “Gran parte de las áreas agrícolas que en años anteriores, con menores precios de los granos, se hacía puente verde, este año, con los buenos valores, pasaron a ser cultivos de trigo y cebada y quitaron un poco de área donde anteriormente iban los terneros”, destacó el operador.

Esta semana los terneros promediaron US$ 2,18 por kilo en pie en el remate de Pantalla Uruguay, 10 centavos menos que en el remate de mayo.

En ovinos, persiste la firmeza y los buenos valores, con una demanda china muy pujante por carne ovina. La oferta de lanares es escasa, como suele ser en esta época del año.

El cordero cotiza en el eje de US$ 3,95; entre US$ 3,80 y US$ 3,90 los capones y entorno a US$ 3,85 las ovejas.

La faena tuvo un salto semanal de 37% con 18.375 animales y fue casi cuatro veces superior a la de un atrás. El precio de exportación de la carne ovina lleva seis semanas arriba de US$ 5.000, con un promedio semanal que alcanzó los US$ 5.710 por tonelada la semana pasada. En el acumulado anual se encuentra en US$ 4.836, valor 12% superior a los US$ 4.305 de 2020.

Rederencias en el mercado de haciendas.