Messi: "Quería volver a Barcelona; cuando me fui, yo había sido el malo de la película y eso no era así"

Lionel Messi llegó a un acuerdo con Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) y allí continuará su carrera, pese a que tenía ganas de regresar a Barcelona.

Este mismo miércoles, en el mismo momento en que se hizo oficial su presencia en el club norteamericano, los diario deportivos catalanes Mundo Deportivo y Sport, dieron a conocer una entrevista que mantuvieron con el jugador aún en París.

"tTenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en manos de otro", aseguró Messi.

Y añadió: "Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso".

"Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso. Y bueno, la vez que me tuve que ir también LaLiga había aceptado que me inscribieran y al final no se pudo hacer. Bueno, tenía miedo a que volviera a pasar lo mismo y tenía que andar a las corridas también como pasó, que me tuve que venir acá a París a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel...", sostuvo el crack argentino.

El campeón del mundo con Argentina, flamante jugador de Inter Miami, expresó: "Quería tomar mi propia decisión y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barça. Si bien me hubiese encantado, no se pudo. Como decía recién, estuve dos años que a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba. Tuve el mes ese que fue espectacular para mí por haber ganado el Mundial, pero sacando eso fue una etapa difícil para mí. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con el disfrute de mi familia, de mis hijos, del día a día... Y por eso fue un poco la decisión de no darse lo de Barcelona.

"Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Si no salía lo de Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", afirmó.

LOIC VENANCE / AFP

"Yo quedé como el malo de la película la última vez, y eso no es así", dijo Messi

"Mi familia estaba muy ilusionada con todo lo que escuchaba, pero al mismo tiempo no nos hacíamos tanta ilusión porque la realidad era que todavía no sabíamos qué podía pasar, pero obviamente que ellos estaban con muchas ganas de volver a Barcelona. Nunca nos quisimos ir de ahí, fue muy difícil, pero también me apoyan y es una decisión tomada en familia, no solo mía. También están contentos del nuevo cambio, si bien tristes también por irse. Les costó al principio pero ahora están más que adaptados acá en París. Tienen sus amigos en el colegio y también les duele separarse de todo eso. Ya son grandes. Sobre todo Thiago entiende la situación y está feliz de lo que vendrá", agregó Messi.

Messi también habló de lo que sucedió hace dos años cuando debió dejar Barcelona y fue contratado por Paris Saint-Germain.

"Fue durísimo. Uno de los motivos que recién expliqué es no volver a pasar por todo eso. Fue una etapa muy fea. Llegábamos con la ilusión de cada año, de volver a arrancar a entrenar y los nenes con sus colegios y sus rutinas. Cuando estaba todo para firmar, de la noche a la mañana, no se pudo hacer y me comunicaron que no era posible y me tuve que ir del club. Tuve que empezar a correr y a buscar equipo, tomar una decisión a la apurada y pasar por todo lo que pasamos que fue duro", indicó.

Consultado acerca de si lo suyo con Barcelona es una herida abierta, Messi dijo: "Un poco sí, un poco sí... Por lo que decía antes. Por no poder despedirme de la gente como me hubiese gustado. Como creo que me hubiese merecido. Me hubiese gustado irme de esa manera. Por un lado había quedado un runrún feo. Yo había sido el malo de la película y eso tampoco me gustaba mucho porque no había sido así. Por eso me gustaría tener en algún momento una despedida de verdad con la gente que tanto vivimos y disfrutamos y padecimos también. Fueron muchísimos años juntos, y me gustaría despedirme como lo siento".