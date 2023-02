MGAP estudia darle "privilegios" a granjeros para importar frutas y verduras

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) impulsará que granjeros "que han tenido quebrantos productivos sean privilegiados en la posibilidad de importar", informó el ministro Fernando Mattos en conferencia de prensa. Las medidas que llevarán a esas facilidades son estudiadas por la Dirección General de la Granja (Digegra), comentó.

Por la falta de agua varias producciones frutícolas y hortícolas se han visto afectadas, algunas al punto de perderse, otras con menor calibre en los productos o menor rendimiento por planta. En ese marco, el director de la Digegra, Nicolás Chiesa, dijo a El Observador que querían "ayudar a los productores que además comercializan en la (Unidad Agroalimentaria Metropolitana) UAM a que den un paso más y se transformen en importadores, para mantener su cadena comercial activa".

Los más complicados

Los rubros hortifrutícolas más complicados por la sequía son la zanahoria, la cebolla, el zapallo, el boniato, las manzanas y las peras, según explicaron los miembros del MGAP. Y la idea del ministerio es encontrar una solución para asegurar el abastecimiento en plaza, sostuvo el ministro.

Actualmente el MGAP mantiene reuniones con productores granjeros de varias partes del país, explicó Chiesa, y se espera que en invierno se revea la situación y se estudie qué rubros habrá que importar. Desde la cartera se quiere "fomentar ese camino", dijo, ya que muchos granjeros perderán sus ingresos por la actividad.

Las granjas del sur del país son las que tienen la peor situación por el déficit hídrico, aseguró Chiesa.

Juan Samuelle

Uno de los rubros hortícolas más complicados por la sequía es el de cebollas.

Pérdidas millonarias

Mattos resaltó que la sequía impactará fuertemente en la economía nacional. Según estimaciones que el equipo del ministerio presentó recientemente en el Parlamento, el agro puede perder en 2022 US$ 1.175 millones debido a la falta de agua y su impacto en la producción.

"Producto que no está, producto que no se transporta, que no se transforma, no se vende y no se consume. Muchos uruguayos van a perder jornales por la caída en la producción. Esta es una pérdida de riqueza genuina que tendrán todos los uruguayos y que la vamos a sentir todos. Pero con la expectativa de que se pueda normalizar el clima", indicó el ministro.

La zona sur del país es donde la sequía ha afectado más fuertemente a la granja.