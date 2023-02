"Mi hijo estaba limpio y estaba bien": la madre de Chano contó cuál es el estado de salud del cantante y dio detalles sobre el tratamiento contra las drogas

La madre de Chano, el exlíder de la banda argentina Tan Biónica, contó cuál es el estado de salud de su hijo, internado el viernes pasado de urgencia por una complicación derivada de su adicción a las drogas.

"Él estaba el día que lo internaron en su casa, trabajando, ensayando, haciendo lo que más le gusta", señaló Marina Charpentier en diálogo con el periodista Jorge Lanata en Radio Mitre.

Por "circunstancias de la vida", que la madre de Chano prefirió mantener en reserva, el cantante "empezó a estar triste". "Estaba con una chica que está frecuentando, se sintió mal y ella llamó a la guardia. Lo fueron a buscar, vino en una ambulancia y fue directo a terapia intensiva. Qué pasó en el medio... Mi hijo toma medicación –por supuesto– para mantenerse bien y tranquilo. Creemos que pudo haber cometido errores en la ingesta de la medicación", contó Charpentier.

Además, recordó que su hijo tiene un solo riñón, no tiene bazo y un pedazo de páncreas, producto de la operación a la que tuvo que ser sometido luego de que en julio de 2021 un policía le disparara cuando intentó reducirlo ante un brote psicótico.

La madre de Chano continuó el relato y aseguró que en el caso de su hijo, con los antecedentes que tiene, algunas medicaciones pueden "generar problemas clínicos".

"No lo sabemos porque mi hijo nunca se despertó todavía", afirmó. "Cuando se despierte, que se va a despertar... Él está con un tubo. Tiene una infección, está bajo antibióticos, tuvo fiebre, una complicación en el pulmón, él fuma mucho cigarrillo. Entonces cuando una persona se descompensa hay que equilibrar todos sus órganos", sostuvo la madre.

Según la información publicada por medios argentinos el exlíder de Tan Biónica está internado en el sanatorio Otamendi de Buenos Aires en estado reservado.

Chano y su adicción a las drogas

La madre del vocalista también dio detalles del tratamiento para controlar la adicción a las drogas al que está sometido su hijo desde hace tiempo.

Charpentier contó que Chano vive solo, tiene 41 años y está bajo "tratamiento permanente". "Nunca lo dejó. Tiene una terapia que consta de grupos, individual, ve al psiquiatra cada 15 días y le hacen un 'screening' toxicológico. Es como si fuera un test de orina que determina si está limpio o no. De todo. De alcohol, marihuana, cocaína, todas las sustancias", afirmó.

Según la madre, a Chano el último examen le dio negativo. "Quiero que sepan que hasta hace unos días, en el último screening, siempre dio negativo. Mi hijo estaba limpio y estaba bien. Que una persona como él no esté consumiendo no quiere decir que no esté igual de sensible igual...", explicó.

Y agregó que para personas como Chano, "extremadamente sensibles", la vida "es difícil".