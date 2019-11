Mieres no quería posar junto a Manini Ríos en una foto, según Sanguinetti

El expresidente Julio María Sanguinetti está convencido de que el 1° de marzo los líderes de la coalición opositora que firmaron el documento "Compromiso por el país" posarán juntos para la foto, en caso de que Luis Lacalle Pou gane las elecciones. Sin embargo, reconoció que "estéticamente" no fue "tan sencillo" lograr el acuerdo.

"El Partido Independiente tenía una posición muy negativa frente al general (Guido) Manini Ríos, que no quería aparecer juntos en nada", dijo en el programa En Perspectiva (Radiomundo), y admitió que con estas palabras se refería a que Pablo Mieres no quería posar junto al senador electo de Cabildo Abierto.

De todos modos, Sanguinetti le restó importancia a la falta de una foto conjunta entre Lacalle Pou, Manini Ríos, Mieres, Ernesto Talvi (Partido Colorado) y Edgardo Novick (Partido de la Gente). "Lacalle Pou no planteó si va a haber foto o no; dijo que no había necesidad, que el tema era otro y siguió adelante", expresó el exmandatario y elogió al candidato nacionalista porque, según él, en la campaña no cometió errores.

"Yo creo que se pueden juntar, me parece obvio que se van a juntar, no es un tema tabú", opinó en el programa radial, y se preguntó "para qué inventarse problemas" antes de que se realice la segunda vuelta.

En la entrevista además expresó que le "faltó algo" al texto que firmaron los cinco partidos opositores este martes, que será la base del posible gobierno de Lacalle Pou. "Las transacciones a uno siempre le dejan un sabor a que falta algo. En educación me hubieran gustado precisiones mayores, pero hay que mirar que es un acuerdo mínimo a partir de lo cual se podrán agregar más elementos", afirmó.

Sanguinetti destacó las propuestas en materia de seguridad que fueron incluidas en el documento, a pesar de que fueron excluidas las ideas de la reforma constitucional impulsada por Jorge Larrañaga, que sí figuraban en el borrador del escrito que se filtró en los días previos. Según dijo, en materia de seguridad el gobierno "parte siempre desde el lado del delincuente y no de la sociedad", algo que Lacalle Pou cambiaría. "Lo primordial es la defensa de la sociedad", manifestó el expresidente.

El anuncio de Daniel Martínez sobre la integración de su eventual gabinete fue "una comedia un poquito caricaturesca", según Sanguinetti. "Parece una comedia que vayan a buscar a (José) Mujica para que integre un ministerio", señaló. Martínez dijo este miércoles que Cristina Lustemberg será su ministra de Desarrollo Social,; Lucía Etcheverry será su ministra de Vivienda; y Mario Bergara, en Economía. Además, según informó Búsqueda este jueves, el candidato le ofrecerá públicamente en las próximas horas la titularidad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca al líder del Movimiento de Participación Popular.