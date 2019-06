Ministro de Bolsonaro compara a Lula y Rousseff con cocaína hallada en avión presidencial

El ministro de Educación de Brasil, Abraham Weintraub, comparó este jueves a los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016), del Partido de los Trabajadores (PT), con los 39 kilos de cocaína incautados en el avión oficial este martes en España.

"En el pasado el avión presidencial ha transportado drogas en mayor cantidad. ¿Alguien sabe cuánto pesan Lula o Dilma?", publicó Weintraub en su cuenta en Twitter.

No passado o avião presidencial já transportou drogas em maior quantidade. Alguém sabe o peso do Lula ou da Dilma?

A través de la misma red social, el ministro que asumió el cargo el pasado abril, tras las polémicas que llevaron al presidente Jair Bolsanaro a cesar a su antecesor -el colombiano Ricardo Vélez-, también garantizó que el responsable de transportar la cocaína, el segundo sargento del Comando de la Aeronáutica Manoel Silva Rodrigues, "no tiene nada que ver" con el gobierno actual.

Además, acusó a los integrantes y simpatizantes del PT de ser amigos de narcotraficantes "como las FARC", las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, organización guerrillera que se convirtió en partido político desde que firmó la paz con el gobierno de este país, en noviembre de 2016.

"Tranquilizo a los 'guerreros' de PT y sus allegados: el responsable de los 39 kilos de cocaína NADA tiene que ver con el gobierno Bolsonaro. Él se irá a la cárcel y nadie desde nuestro lado defenderá a este criminal. Ustedes seguirán manteniendo la exclusividad de ser amigos de traficantes como las FARC", publicó.

Tranquilizo os "guerreiros" do PT e de seus acepipes: o responsável pelos 39 kg de cocaína NADA tem a ver com o Governo Bolsonaro. Ele irá para a cadeia e ninguém de nosso lado defenderá o criminoso. Vocês continuam com a exclusividade de serem amigos de traficantes como as FARC.