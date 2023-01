Ministro Peña sobre publicaciones Bianchi en Twitter: "Todos, incluida Graciela, tenemos que bajar un cambio"

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, aseguró que "todos" los políticos –entre los que se incluyó y también a la senadora Graciela Bianchi– deberían "bajar un cambio".

"Todos, incluida Graciela, tenemos que bajar un cambio", señaló en una rueda de prensa consignada por Telemundo.

Las declaraciones del ministro –integrante del Partido Colorado y líder del sector Ciudadanos– se dan luego de que la senadora Bianchi divulgara en Twitter declaraciones falsas atribuidas a la periodista de La Diaria, Denisse Legrand.

El jerarca dijo que no se debería tener control, sino autocontrol, y enfatizó en que “el asunto” es “cómo se ejerce la libertad” de las personas. De todas formas, opinó que los "actores políticos" tienen una "responsabilidad" en la materia.

La discusión se da también porque el exfiscal de Corte Jorge Díaz pidió que los legisladores sean responsables "civil y penalmente" por sus dichos en redes sociales. No obstante, a su juicio esta idea no prosperará; “el sistema político nunca va a aprobar una norma que le quite privilegios", lamentó.

En tal sentido, el senador nacionalista Sebastián Da Silva afirmó que “los legisladores no deberían tener coronita”.

“Si vos cometés una ofensa en redes sociales, los legisladores no deberían tener coronita. De la misma forma que cualquier otro delito. El fiscal Díaz que modifique la Constitución si quiere, va a contar con mi voto, pero no solo por lo de las redes sociales […] y esto no significa que yo estoy de acuerdo con la regulación de las redes, y lo dice un víctima de cualquier disparate”, comentó Da Silva en diálogo con radio Sarandí.