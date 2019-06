Mirá cómo fue la historia de la medalla que Gallardo le regaló a Mora

"Marcelo fue uno de los primeros en entrar al vestuario. Lo fui a saludar. 'Nunca te pedí una foto y me quiero sacar una foto con el mejor entrenador de la historia del club. Para mí, será un recuerdo enorme', le dije. 'Loquito, te quiero mucho. Esto es para vos. Guardala', me contestó. Le pregunté si estaba seguro y me respondió positivamente. Le dije muchas gracias y le di un abrazo'", contó Rodrigo Mora a la cadena ESPN.

Esto sucedió ni bien terminó la final de la Recopa Sudamericana que el pasado jueves River Plate le ganó 3-0 a Athletico Paranaense de Brasil con lo que el Muñeco llegó a 10 títulos con los millonarios, más el logrado en Uruguay con Nacional.

Mora no solo publicó la foto en su cuenta de Instagram, sino que además le agradeció a Gallardo por el gesto que tuvo con él y volvió a decir que "es el mejor entrenador de la historia de River Plate".