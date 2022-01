Mirá el relato de la fiscal sobre Schiappacasse: “¿La 9 la usaste?”

Nicolás Schiappacasse, el futbolista imputado por tráfico interno de armas de fuego y municiones, receptación y porte de arma de fuego en lugares públicos en calidad de autor, mantenía un fluido vínculo con integrantes de la barra de Peñarol.

El arma que le incautó, cuando viajaba rumbo a Maldonado para el partido clásico el miércoles pasado, estaba denunciada como robada en febrero de 2020. Al detenerlo se le incautó al imputado un celular.

Tras periciar el teléfono, surge que el imputado en por lo menos tres oportunidades adquirió armas de fuego sin autorización. En uno de los chats del 11 de octubre de 2021 con un contacto surge una conversación donde Schiappacasse le envía dos fotografías de dos pistolas semiautomáticas. Una marca Glock y la otra Browning. El jugador le dice al contacto: "Me la quiere vender un conocido milico amigo de mamá, me la deja a mil creo". El contacto luego le pregunta si la compró y Schiappacassse le manda foto del arma Glock, diciéndole que sí. "A mil doscientos, es re livianita", le aclara. En otro mensaje enviado el 13 de octubre el jugador manda una imagen de la pistola y le dice al contacto: "Que se agarre la gallina".

En otro de los chats un conocido le dice: "Vamos a pintar el Centenario hoy, estas pa la causa o qué". El futbolista responde: "Vamo hermano, sabes que me decís y yo voy". Además le pregunta: "La 9, la usaste?". El contacto le contesta: "No hermano, tiene todos los cosos que vos me diste".

Asimismo en un grupo de Whatsapp compartido con otras tres personas se compartieron fotografías de dos armas de fecha 20 de enero de 2022, una de ellas de mismas características que la incautada y otra una tipo subfusil ( HK MP) enviadas por el imputado al grupo.