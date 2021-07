Miranda al próximo presidente del Frente Amplio: "Suerte en pila" y "no seas nabo"

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, se refirió a su salida como presidente del Frente Amplio y aseguró que el próximo presidente "se va a frustrar mucho". "Ya te digo: suerte en pila y arreglate como puedas. Ahora, no seas nabo, no te pongas de salvador, de que lo vas a modificar por tu propia impronta porque vas a chocar y no lo vas a lograr", dijo en entrevista con Búsqueda.

Mirada aseguró que la fragmentación del Frente Amplio le produjo algunos problemas de conducción. "El Frente tiene más de 30 sectores participantes, lo cual no parece que sea la expresión de la izquierda y el progresismo. El Frente no es socialista, hay sectores que son y otros que no lo son, pero en todo caso el chiste es que no hay 32 vías al socialismo. Entonces, el fenómeno de la fragmentación, que es reflejo del individualismo, que es reflejo de los proyectos personales más que de los colectivos ideológicos, le produce una dificultad en la conducción que es enorme", aseguró.

Por otro lado también señaló que nunca pudo ganar la estructura del Frente Amplio al no tener "espalda partidaria". "La estructura tenés que ganarla, no derrotarla. Y en el Frente sin dudas. Esto me lo dijo un dirigente del Frente que integra la estructura y es un tipo bárbaro: ´Vos te equivocaste, Javier, vos debiste haberte acercado a la estructura para llevar adelante las transformaciones y no pretender realizarlas generando espacios alternativos´. Y obviamente sin espalda partidaria no las podés derrotar", aseguró

A su vez, dijo que la reforma de la estructura del Frente Amplio es algo que la próxima presidencia deberá encarar. "Si la forma cambia, vos tenés que evolucionar la forma de la organización de la fuerza política. ¿Esto quiere decir que hay que eliminar los comités de base? No. Sigue siendo una instancia de cercanía fundamental, y en los que no son grandes centros poblados y urbanos esa estructura tiene que ser la fundamental. Ahora, vos tenés que crear, además de eso, otras instancias que posibiliten la participación. Participación en redes, participación a distancia, participación temática", aseguró.

Firmas contra la LUC

"El gobierno nos debe una. El proceso de reformas que lleva el gobierno tiene un costo social altísimo y eso genera descontento, genera enormes resistencias, cuando vos no lográs encauzar el descontento eso desborda y eso es el Chile de los últimos dos años", señaló el presidente del Frente Amplio refiriéndose a la forma pacifica en la cual se juntaron las firmas para promover el referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC). Agregó que la juntada de firmas fue un "cambio cualitativo", que "logró ponerle un límite a la arrogancia del gobierno y a eso de que te caminaba por arriba".

"Creo que este gobierno tiene un pecado brutal, que es la soberbia, la altanería, y esto lo para. Ellos jugaron totalmente a que no juntáramos las firmas. ¿Qué va a pasar con la reforma de la seguridad social? Por lo menos ahora lo tiene que medir. Cualquier reforma de la seguridad social, la haga (Luis) Lacalle Pou, (Emmanuel) Macron o Pedro Sánchez, necesita consensos sociales. Y tenés un referéndum en marzo", aseguró