Morales, fiscal de Homicidios: “Uruguay está armado hasta los dientes"

Cuando no encuentra las respuestas, da vueltas, y vueltas, y más vueltas. No resiste no saber qué fue lo que pasó, por eso Mirta Morales se define como una fiscal "dura" para archivar y lo hace en contadas ocasiones, cuando realmente no le queda otra opción. Persigue homicidas y como fiscal titular tiene que gestionar la muerte: ordenar las investigaciones, encabezar audiencias y preparar juicios para que haya Justicia por las víctimas.