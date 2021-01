Moratorio: "Tengo una particular confianza en la vacuna Sputnik"

El científico uruguayo Gonzalo Moratorio, que a mediados de diciembre fue destacado por la revista Nature como uno de los 10 cientificos más destacados del año a nivel mundial, dijo que tiene particular confianza por la vacuna Sputnik V que desarrolla Rusia, por el hecho de que trabaja con tecnología que se conoce desde hace varios años.

"Tengo una particular confianza en la vacuna Sputnik, porque utilizó una tecnología que es anterior, que tiene algún punto de comparación con la de Oxford. No es la tecnología de Pfizer o Moderna. Es una tecnología de la cual se conoce y existen décadas de indagación en ciencia básica. Por supuesto me gustaría ver mayor accesibilidad de todos los artículos científicos que de alguna manera otorgan mayor visibilidad a todo lo realizado con la vacuna. Pero no tendría ningún problema con ella e incluso la aconsejaría", dijo en entrevista con La Tercera de Chile.

De todos modos, señaló que la campaña de vacunación a nivel mundial implica necesariamente que varios laboratorios ofrezcan sus dosis porque de lo contrario sería prácticamente imposible abastecer toda la demanda con una sola empresa.

"Después de la pandemia tal vez la Organización Mundial de la Salud tendrá que imaginarse un planeta con factorías de vacunas estratégicamente ubicadas en diferentes continentes de manera de poder traducir información, desarrollar estas vacunas, y proveerlas a diferentes lugares. Estamos siendo testigos de la campaña de vacunación más grande de la historia de la humanidad; por lo tanto, es imposible que algunas vacunas puedan cubrir de forma global a todo el planeta. Pfizer y Moderna presentan resultados muy prometedores, y a mí particularmente me gusta mucho la tecnología del RNA porque he trabajado muchos años con esa tecnología. Pero hay otras vacunas que han sido muchísimo más utilizadas en la historia que estas con esta tecnología tan reciente. Entonces yo estaría tranquilo", expresó.

Moratorio también se refirió a la necesidad de que haya más inversión en ciencia. "Espero que el presidente se acuerde de estos momentos, en que los científicos hemos trabajado de forma totalmente pro-bono, como yo, que no recibí ni un centavo porque todo lo cedí para el uso de salud pública. Que este momento no sea sólo de situación límite, en que se nos felicite, sino que se piense en ciencia a mediano y largo plazo", dijo.

Profesor asistente de Virología en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, e investigador responsable del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Institut Pasteur de Montevideo (IP Montevideo), Moratorio ha encabezado, junto a la investigadora Pilar Moreno, el desarrollo a nivel local de un test de diagnóstico molecular de covid-19 por la técnica RT-PCR.

El ensayo facilitó que Uruguay pudiese sostener la creciente capacidad de testeo que requerían las circunstancias al principio de la pandemia. En este sentido, supuso una alternativa accesible, barata y local, que permitió al país independizarse de la importación de estos productos (escasos y caros por la demanda internacional).

Además, el equipo de investigadores estuvo a la cabeza de la creación y capacitación de una red de laboratorios públicos que usaban los test desarrollados en Uruguay. En colaboración con el Ministerio de Salud Pública, la red logró ampliar los puntos de testeo en Uruguay a todo el territorio, abarcando el 40% de los test diarios que se han hecho en el país.