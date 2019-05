MPP defiende a Placeres, pero no se opone a votar el desafuero

El Movimiento de Participación Popular (MPP) cierra las filas en defensa del diputado Daniel Placeres sobre quien pesa un pedido de procesamiento del fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, por un delito de conjunción de interés personal y público debido a su vinculación con la empresa Envidrio, a la que, según la fiscalía, favoreció desde su cargo como legislador.

La vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, quien dijo que creía que "Placeres va a renunciar" al Parlamento antes de que sea necesario votar el levantamiento de los fueros, sostuvo este domingo a Telenoche que creía que "la vara (de la ética) en Uruguay está muy alta" y que el pedido del fiscal se debía simplemente a que el legislador estuvo presente en "una votación en la que no debería estar”.

Cuando fue electo diputado por el MPP, Daniel Placeres renunció al cargo de directivo de la empresa autogestionada Envidrio pero continuó dirigiéndola y como representante parlamentario actuó en beneficio de la firma. Y según Pacheco, no lo hizo “por razones históricas o sentimentales como se alega, sino en un rol directriz y de gestión en varias áreas de la empresa ya sea operativas, de producción o de los recursos humanos”.

Placeres propuso y aconsejó como integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo la aprobación de una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo, que fue aprobada y votada el 18 de octubre de 2017, en la que se pedía realizar esfuerzos para buscar todos los instrumentos y mecanismo para lograr financiación de la planta industrial Envidrio, “y dar de esta forma célebre inicio a la producción de la misma”. También votó afirmativamente el proyecto de ley posteriormente sancionado y promulgado como Ley 19.611 el 26 de abril de 2018 que facultó al Ministerio de Trabajo a extender por un plazo de 90 días el subsidio por desempleo de los trabajadores.

"Me parece que hay un exceso en lo que tiene que ver con la denuncia, ya que Placeres no tenía ninguna vinculación con la empresa", dijo a El Observador el diputado del MPP Javier Umpiérrez. Y agregó: "Entendemos que el pedido de procesamiento no corresponde, lo que pide el fiscal no lo compartimos, aunque tendrá sus motivos".

El sector mayoritario del Frente Amplio tendrá una reunión de bancada este lunes a la tarde para tomar una posición sobre el tema, pero hay consenso en torno a esa opinión.

Por su parte, la senadora del mismo sector Patricia Ayala entiende que "no hay mayores elementos como para que la Justicia lo pueda procesar”, pero que la fuerza política no obstaculizará la Justicia si el diputado no renuncia y es necesario votar el desafuero del legislador. El MPP "no tiene ningún problema" en "dejar camino libre a la Justicia", dijo, según recogió El País,

Lo mismo opinó Umpiérrez. "Si la Justicia entiende que hay un procesamiento, obviamente hay que levantar los fueros: yo no soy partidario de frenar a la Justicia", dijo.

En diálogo con El Observador, el diputado Alfredo Fratti le restó importancia al asunto. Consideró que al Parlamento "llevan varias denuncias", y que este pedido de procesamiento era, hasta este momento, "uno más". Dijo que está en este momento "en camino a Montevideo" para informarse sobre el tema con sus compañeros de bancada, porque según sostuvo "no está empapado" lo suficiente sobre la situación.

Además, si bien afirmó que "es un tema que pasó desapercibido", aseguró que ahora, tras el pedido del fiscal, pasó a ser "súper importante", pese a que "la gente no pregunta" sobre este caso. Por otra parte, no dio su opinión cuando fue consultado sobre si Placeres debe o no renunciar a su banca.

Otros legisladores integrantes del MPP fueron consultados por este tema, como los diputados Alejandro Sánchez y Camilo Cejas, pero se negaron a hacer declaraciones. También se intentó el contacto con Placeres, con la diputada Manuela Muti y el senador Charles Carrera, pero no atendieron los llamados ni respondieron los mensajes.