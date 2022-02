MSP descarta incluir tercera dosis en esquema básico de inmunización a pesar de la recomendación de la comisión

El Ministerio de Salud Pública (MSP) no incluirá en el esquema básico de vacunación contra el coronavirus a la dosis de refuerzo, o tercera dosis, a pesar de la recomendación de la Comisión Nacional Asesora en Vacunaciones (CNAV), según informó a El Observador el ministro de Salud, Daniel Salinas.

El ministro detalló que la decisión de la CNAV fue fundada en el "seguimiento de anticuerpos circulantes en 1.000 personas", y con ello "quedó laudado" que las tres dosis son lo mínimo que recomiendan los expertos de la comisión para combatir al virus, pero el MSP no utilizará el mismo criterio para delinear sus políticas frente al virus.

La cartera empleará esta recomendación para continuar exhortando a la población a adquirir esta vacuna. Para Salinas, hay una parte de la población que está "lenta" en este cometido, y espera que la recomendación signifique el "reconocimiento" de que la tercera dosis debe superar el 54,6% de la población ya vacunada hasta ahora, debido a su importancia en la lucha contra la variante ómicron.

En diciembre los vacunados con la dosis de refuerzo estaban apenas por encima del 40% de la población, y la llegada de ómicron hizo que el número de interesados ascendiera "notoriamente" a principios de enero, informó Salinas en rueda de prensa el día 7 de ese mes. Sin embargo, luego de un ascenso de un 9% (43,8% a 52,8%) del 31 de diciembre al 31 de enero, hasta la mitad de febrero ese número creció menos de un 2%.

No obstante, esto no cambiará el esquema ni implicará cambios en los protocolos. No se requerirá la tercera dosis para el ingreso a ningún evento o local y se mantendrá el esquema de dos dosis, remarcó Salinas.

El MSP además se encuentra realizando una revisión general del testeo, aislamiento y cuarentena para toda la población, confirmó el director de Salud, Miguel Asqueta, a El Observador.