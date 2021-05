MSP iniciará investigación sobre el caso de Sturla, quien incumplió la cuarentena

El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, rompió la cuarentena en la que debía permanecer por ser contacto de un positivo de coronavirus para ir a despedir los restos del fallecido ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Sturla estuvo el domingo en la Casa del Partido Nacional tras haber estado en contacto con un sacerdote el 17 de mayo. Este martes dio positivo de coronavirus.

El cardenal pidió disculpas este martes en un hilo de Twitter, y tras la publicación el Ministerio de Salud Pública (MSP) inició una investigación al respecto, informó el programa Desayunos Informales de canal 12 y confirmó El Observador.

Fuentes del MSP explicaron que deberá acudir a realizar sus descargos antes las autoridades, como se realiza en todos estos casos, y luego la cartera decidirá si aplica una sanción –que, en general, es una multa económica– o no.

A su vez, el Partido Nacional emitió un comunicado en el que expresó que "conocida la noticia del resultado positivo" de Sturla, el presidente del partido, Pablo Iturralde, " realizó las consultas a las autoridades sanitaras competentes", quienes le señalaron que "debido a que no existieron contactos estrechos, sino esporádicos, al aire libre, con tapaboca, y por menos de 15 minutos solo se recomienda la realización de test si eventualmente se presentaran síntomas".

Al saber la noticia del positivo, Sturla se realizó "dos hisopados del día que le dieron negativo" pero no esperó a realizarse el que es obligatorio a los siete días después del contacto. El pasado lunes se realizó el hisopado y este martes se confirmó que está contagiado. "Se que no actué como debía y pido disculpas", manifestó.

Sturla, que debía estar en cuarentena porque no habían transcurrido siete días desde el contacto con el sacerdote contagiado, estuvo el domingo presente en la Casa del Partido Nacional, en la plaza Matriz, para despedir los restos de Larrañaga. Ahí, siempre de tapabocas, rezó y le dedicó unas palabras al dirigente blanco frente al cortejo fúnebre, rodeado por un grupo de personas que habían ido a despedirlo.

El arzobispo ya recibió ambas dosis de la vacuna de Sinovac y también transcurrieron 15 días después de que se le aplicó la segunda.

"El lunes 24 me realicé un nuevo hisopado de chequeo, el que terminó dando positivo. Por lo que enseguida me preocupé por el suceso del día anterior. Avisé a las cuatro personas con las que estuve conversando más. Aunque tuve cuidado de usar tapabocas y era al aire libre, sé que no actué como debía y pido disculpas". Fuentes de la Iglesia católica dijeron a El Observador que el cardenal se confió en los resultados de los hisopados previos.