Muertes dudosas: qué resultado dio el análisis del Ministerio del Interior

Tras analizar los datos sobre las muertes que se catalogan como dudosas, el Ministerio del Interior sostiene que los resultados echan por tierra las acusaciones de la oposición, que denunciaban que esas muertes correspondían en parte a homicidios pero que no habían sido catalogados como tales.

La discusión se generó a partir de que, si se toman en cuenta los datos a año cerrado, los homicidios bajaron en comparación con los últimos años de gobierno frenteamplista. Referentes de la oposición señalaron que esto, en vez de deberse a una mejora en la seguridad, podría atribuirse al incremento de muertes dudosas, que en 2020 y 2021 pasaron a ser cerca del 50% de los homicidios registrados cuando antes era de cerca del 25%.

En diálogo con El Observador, el director de Secretaría del ministerio, Luis Calabria, señaló que "no se puede vincular muerte dudosa con homicidio" y que el Observatorio de Violencia y Criminalidad "ha trabajado en la búsqueda de explicaciones frente al aumento de registro" de las primeras.

Entre ellos, destacó que hay diferencias en "los perfiles sociodemográficos" entre las víctimas de homicidio y aquellas personas cuya muerte es catalogada como dudosa. Los primeros, señaló, tienden a ser personas jóvenes, mientras que los segundos son personas de edad avanzada.

Mientras que el 70% de los homicidios se ejecutan con armas de fuego, hay solo siete casos de muertes dudosas que involucran este tipo de armas en 2021 (hasta el 7 de diciembre, informó Brecha con cifras del ministerio, había 143 muertes dudosas). Se presume que son suicidios.

"No hay vínculo, son dos fenómenos que se han dado en paralelo y que no tienen conexión, como tampoco tiene contacto con los datos de suicidios. Son eventos que transitan en paralelo y sin contacto. Luego, la investigación puede determinar el cambio de categoría, pero ello a raíz que haya elementos para determinarlo", destacó Calabria y agregó: "Vincular el descenso de homicidios de 2021 con el aumento del registro de muertes dudosas evidencia o bien desconocimiento o, en su caso, de parte de quienes saben cómo funciona el sistema, cierta malicia".

El director del observatorio, el sociólogo Javier Donnángelo, señaló que la pandemia podría haber influido en el aumento de las muertes dudosas. No solo hubo más gente que murió sola, sino que también se demoraron los trámites administrativos que deben hacerse. "Las entrevistas a parientes y vecinos para actualizar los datos, por ejemplo. Durante estos dos años muchísima gente no ha podido declarar en juicios de todo tipo por estar en cuarentena. Además, muchas oficinas, incluyendo las del Ministerio del Interior, han trabajado con menos personal. Todo eso puede haber hecho que aumente el tiempo en que estas situaciones permanecen con el rótulo de “muertes dudosas”. Pensamos que el número aparece aumentando porque situaciones que antes se daban de baja no lo han hecho por todos estos retrasos", dijo en entrevista con La Diaria.

Las muertes dudosas son aquellas en las que "subsiste un leve margen de incertidumbre respecto a qué pudo causar esa muerte". "Son situaciones en las que la policía concurre a un lugar donde hay un cuerpo y esa escena no presenta alteraciones importantes. No hay señas anormales de ninguna índole, pero, al mismo tiempo, tampoco hay testigos", explicó Donnángelo. Luego de eso, declaran familiares, vecinos o el cuerpo se pericia por técnicos del Instituto Técnico Forense, por lo que después se dilucida el caso.

La postura del Frente Amplio

El senador y exdirector de Convivencia del Ministerio del Interior, Charles Carrera, expresó el año pasado en su cuenta de Facebook que es "elocuente que hubo un cambio de criterio manifiesto en este tipo de categorización del delito más grave" del sistema penal y se refirió a las muertes dudosas.

"Es sugestiva la cantidad de 'muertes dudosas' llegando a porcentajes inesperados de aumento. Una categoría que, al decir de los médicos forenses, no tiene fundamentación alguna pues no existen dudas ante ninguna muerte, siempre un deceso tiene una causa determinante y precisa, que la medicina legal encuentra y confirma", expuso entonces.

Este 7 de abril, previo a que se informaran las cifras de delitos, insistió con la idea: "Lamentablemente, hoy se padece de una opacidad en materia de registro que nada tiene que ver con quien procesa los datos, sino con quien los recoge y asienta. Se precarizó el registro con la no renovación de estudiantes becarios en las comisarías, se dejaron de tomar denuncias en el lugar de los hechos derivando a las víctimas a las comisarías, ya no se usan las tablets y, junto al incremento sustantivo de muertes dudosas tenemos sobradas razones para pensar que los números son aún peores que los que reconocen las autoridades".

Allí también detalló que de acuerdo al análisis de "fuentes abiertas de información" hubo 99 homicidios en el primer trimestre de 2022, mientras que Interior reportó 96.