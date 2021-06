"Muertes evitables": gobierno cuestiona al FA por un concepto al que Lacalle apeló en abril

El aumento de contagios y fallecidos por la epidemia en Uruguay generó también un incremento de los cuestionamientos del Frente Amplio a la gestión del gobierno. Luego de un 2020 en el que el virus estuvo bajo relativo control, a partir de marzo los casos se dispararon y también aumentó la intensidad del debate político.

En esos cuestionamientos, desde la oposición empezaron a responsabilizar al gobierno de “muertes evitables” en el marco de la epidemia ya que, según entienden, con otras medidas tomadas por el Ejecutivo tendientes a restringir la movilidad se podrían haber reducido los números de muertes diarias.

“Se trata de enfrentar la soberbia y el autoritarismo del gobierno, afirmar la democracia, ponerle un freno a las políticas que están ocasionando desempleo, pobreza y hambre, y que son responsables de miles de muertes evitables”, sostuvo un comunicado de la Mesa Política del Frente Amplio del pasado 4 de junio.

Varios jerarcas del gobierno salieron a cuestionar esta afirmación y apuntaron contra la oposición. “No acepto (que digan) que hay muertes evitables. Ponerlo en esos términos es dar la discusión por un lado que no lo quiero dar, que no lo comparto y es un terreno al que no quiero entrar”, aseguró en Desayunos Informales el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el pasado 3 de junio.

Sin embargo, el primero en hablar de muertes que se podían evitar fue el presidente Luis Lacalle Pou, luego de ser consultado en una rueda de prensa por los registros diarios de nuevos casos, internados en cuidados intensivos y decesos. "¿Cómo valora el presidente la cantidad de ingresos a CTI, la cantidad de casos, pero también la cantidad de fallecidos por día, de entre 60 y 70? ¿Cómo lo valora usted?", le preguntó un periodista el 19 de abril en una rueda de prensa.

“Cada muerte es una tristeza. Las muertes no se pueden medir en números. ¿Cuánto son muchas muertes? ¿10 , 20 o 70? Si es un familiar o un ser querido con una muerte ya debería dolernos. Me parece que contar los muertos como si fuera una cifra es demasiado frío. Obviamente que cada vez que tenemos el parte diario nos duele y nos duele mucho. Por supuesto que algunas de esas muertes podían haber sido evitables, con otras conductas podrían haber sido evitables”, dijo el presidente al ser consultado sobre el curso de la epidemia.

“Las medidas más el plan de vacunación y obviamente el comportamiento de cada uno de nosotros es lo que va a hacer que pasemos de la mejor manera posible estos momentos muy complejos para el país”, había agregado desde la playa de la Agraciada en Soriano.

La diferencia está en dónde se pone la responsabilidad. Mientras que para el Frente Amplio las muertes se podían haber evitado con otras políticas del gobierno, para el presidente se podrían haber evitado algunos fallecimientos con otras conductas, aunque también se refirió a la responsabilidad del gobierno y concretamente del presidente, en el manejo de la pandemia.

Delgado no fue el único en el oficialismo que cuestionó los términos utilizados por la oposición. “Podemos hablar en general de cambiar la estrategia, pero no podemos aceptar que se hable de muertes evitables”, dijo el senador blanco Gustavo Penadés en M24.

El Frente Amplio decidió interpelar a la ministra de Economía Azucena Arbeleche y al de Salud Pública Daniel Salinas por la actuación del gobierno en estos meses de pandemia.

Tal como informó El Observador, los senadores de la coalición se reunieron este martes, discutieron respecto a esta moción del Frente Amplio y uno de los puntos en los que coincidieron es que “bajo ningún concepto” van a aceptar que se hable de “muertes evitables”. "El Frente Amplio aprovecha estas circunstancias para intentar generar una reacción de la gente", dijo el senador blanco Jorge Gandini.