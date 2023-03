Mujica: por qué "haber desconfiado poco" es la principal autocrítica que hace de su gobierno

El expresidente uruguayo José Mujica recibió a Oscar González Oro en su chacra de Rincón del Cerro para el ciclo Posdata de El Observador. En esta segunda entrega de la entrevista, el exmandatario habló sobre su gobierno (2010-2015) y se refirió a los debes de su gestión.

Mujica dijo que el gran problema de su gobierno fue "desconfiar poco", y también mencionó el vínculo que hubo durante su presidencia con el empresariado argentino, al tiempo que planteó que le preocupa del esquema de inversiones actual que recibe Uruguay.

A continuación un resumen de la segunda parte de la charla entre Mujica y González Oro. La primera parte puede verse en este enlace.

Hágame una autocrítica de su presidencia. ¿Qué hizo bien y qué hizo mal?

Algunas cosas hicimos bien y otras salieron mal. Desconfiamos poco. Tenemos un problema bárbaro con la energía eléctrica. Cada vez que teníamos una sequía andábamos a las patadas. Entonces instrumentamos utilizar el viento y tuvimos suerte porque la crisis de 2008 trajo condiciones como que pudiéramos meter mucho molinos. Como estaban en crisis, allá se quedaron embagayados e hicimos un negocio interesante. Pero es muy importante cuando usted tiene mucho respaldo eléctrico hidráulico como el Uruguay, que tiene tres represas en el Río Negro y después la que tenemos a medias con Argentina, cuando tiene una sequía grande tiene menos agua y tiene menos electricidad, entonces siempre tiene que tener respaldo térmico y ahí nos tiramos a comprar lo más moderno que había que es una central grande de ciclo combinado que puede funcionar a gas o a combustible. Y teníamos que tener gas porque si producíamos a gas la energía eléctrica, nos salía un 30% menos. Pero además los equipos duran mucho más. Y el medio ambiente se perjudica menos. Pero la compramos de ciclo combinado por las dudas y nos pusimos a arreglar el problema del caño. Salió mal. Porque siempre sonamos con Argentina. Tenemos un caño que atraviesa el río Uruguay que nunca pasó gas porque la Argentina tiene gas empila, pero no llega a Buenos Aires. Entonces nos tiramos a hacer una regasificadora y nos fue mal porque había una empresa que se encargó de la obra civil, una empresa brasilera, y tenía un lío bárbaro allá y se fue al carajo. Hicimos un negocio con una empresa privada belga que son capos en el manejo de gas. Como esa empresa, que es de las mejores del mundo, había agarrado viaje, la otra empresa tenía que hacer la obra civil y andaba y tuvo problemas y se fue para abajo y ahí sonamos, con la obra empezada y nos comimos un clavo inútil. Hace más de 30 años que queremos tener gas acá y no podemos. Bueno, nos salió mal.

Yo me acuerdo de uno de los actos de gobierno suyo fue convocar a los empresarios argentinos. Juntarlos a todos, creo que fue en el Conrad para pedirle que vengan a invertir al Uruguay concretamente.

Y algunos vinieron. Bulgheroni, que ha hecho cosas muy interesantes acá en el Uruguay, hizo una bodega espectacular. Hizo un tambo en Durazno, Tendría como 4.000 o 5.000 vacas estabuladas. Sale la leche y va para una fábrica de leche en polvo así.

Usted abrió el mercado, abrió que los inversores pudiese tener seguridad jurídica, cosa que en otros lugares no teníamos y eso estuvo bueno.

Ahora... hay que ser más selectivos. Nosotros precisamos que venga inversión de afuera, sí. Precisamos, pero que nos traiga tecnología y que haga cosas que nosotros no sabemos hacer. Para poner boliches no precisamos que vengan de afuera. Los únicos que sabemos poner boliches somos nosotros, ¿Para vender hamburguesas? ¿Para hacer pizzerías? No, no. Por eso digo tenemos que ser más selectivos. No cualquiera. Porque sino, ponemos el mercado. Y no me preocupa el privado, me preocupa esa tendencia que hay a la trasnacionalización de todas las cadenas porque está apareciendo un fenómeno que no lo veíamos. Que perdemos soberanía sobre el excedente. A ver sí me entiende, porque una empresa transnacional viene, me coloca supermercado acá, supermercado acá, supermercado acá o farmacia, pero después la ganancia, la va a llevar a donde le convenga a la empresa y tiene el mundo para mirar y yo preciso el tipo que está acá que tiene una farmacia y que se gana un peso, lo meta acá. Me deja sin asunto a la burguesía, a la pequeña burguesía y ¿qué me pasa con la pequeña burguesía? Se me pasa al rentismo. La mitad de la tierra que tenemos nosotros es arrendada, o compra un apartamento y lo arrienda. No hermano, precisamos gente que se arriesgue, que corra el riesgo de fundar cosas y vaya para adelante, pero no tiene, porque nos lo van acorralando, el tipo no puede poner un boliche porque hay una cadena de supermercados, no puede poner una farmacia porque hay cadenas y así sucesivamente y la ganancia que dan esas cosas se va para afuera, porque de repente al dueño de la cadena le conviene invertir en Tanganica. Es claro, me vienen a traer una tecnología o van a pelear en un mercado mundial… ¿Usted cree que a mí me gustan las papeleras? No, no me gustan, carajo. Pero no podemos estar vendiendo troncos con palitos para afuera. Y pelear en el mercado mundial de la celulosa, para nosotros es un problema de capital, porque la inversión de la última serán US$ 4.000 millones, pero igual tiene como 25 mil millones de plata afuera. Es que no tenemos capacidad de tener empresarialmente gente que tenga el coraje de poner una cosa de esas y manejar empleados de afuera. Y funcionan. ¿Te das cuenta? Entonces digo bueno, me estás currando. Te la estás llevando de a paladas, porque yo sé bien lo que están ganando.