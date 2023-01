Mujica: "Si el presidente Lacalle Pou necesita a este viejo, no tiene que hacer otra cosa que levantar el teléfono"

El expresidente José Mujica se refirió a su relación con Luis Lacalle Pou y a la propuesta de integración regional que presentó a los socios del Mercosur, como Argentina, Brasil y Chile.

"Yo no soy mago, pero lo que sea para tratar de ayudar al país siempre", señaló el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) en diálogo con En Perspectiva. "Si el presidente necesita para algo a este viejo, no tiene que hacer otra cosa que levantar el teléfono y llamarlo. Punto", agregó.

En la entrevista el expresidente fue consultado sobre la propuesta que presentó a los presidentes Alberto Fernández, de Argentina, Gabriel Boric, de Chile, y Luiz Inácio Lula Da Silva, de Brasil.

Según informó Búsqueda el jueves pasado, Mujica y su esposa, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, trabajan en un plan de integración regional para presentar a los líderes latinoamericanos.

“La idea es presentarles a todos los presidentes latinoamericanos esa propuesta concreta por escrito, elaborada por representantes de todos los países posibles, y que ellos tomen lo que quieran y lo demás lo dejen de lado o lo posterguen para cuando quieran”, explicó Mujica a Búsqueda.

Entre otras cosas, Mujica incluyó la idea de crear un himno, una bandera y una fecha de integración latinoamericana que represente a los países de la región. Respecto al himno, el expresidente sugirió convocar a un "concurso internacional" para "entusiasmar".

"No es un proyecto, lo que nos interesa es poner en la agenda una política de integración a largo plazo", dijo este lunes Mujica. "Si la gente no hace carne, si esto no tiene masa atrás, jamás nos vamos a integrar".