Multitudinaria marcha del "No a la reforma" recorre 18 de Julio contra Vivir sin miedo

La marcha en rechazo a la reforma constitucional Vivir sin miedo logró una convocatoria multitudinaria. Con un público mayoritariamente joven y varios cánticos en contra de militares, la gente, que se había congregado en los callejones de la Universidad de la República, comenzó a caminar por 18 de Julio en dirección a la plaza Cagancha.

Entre los manifestantes, se vieron varias banderas del Frente Amplio, pines de la coalición de izquierda, e incluso una barra de Peñarol que se hizo presente con una pancarta que rezaba: "Peñarol es pueblo y el pueblo no quiere milicos en la calle".

Leo Carreño

Los detractores de la reforma que promueve el senador nacionalista Jorge Larrañaga aseguran que la ciudadanía no tiene claro qué es lo que propone a ciencia cierta el plebiscito y sostienen que el mejor ejemplo de ello es el nombre del eslogan. “El problema de la inseguridad es real, lo vivimos en la calle todo el tiempo. Entonces en un nombre tan lindo como ‘Vivir sin miedo’ es difícil entender qué es lo que no funciona dentro de esa propuesta, porque con ese eslogan lo compramos todos y todas”, sostuvo días atrás a El Observador Daniela Buquet, una de las voceras del movimiento opositor. “Cuanto menos información tienen, más apoyo. A medida que explicamos qué es lo que estarían votando, se revierte esa tendencia”, sostuvo.

La reforma plantea habilitar los allanamientos nocturnos, conformar una guardia integrada por 2.000 militares especialmente adiestrados para colaborar con la policía en tareas de seguridad, eliminar la libertad anticipada en casos de delitos muy graves –como homicidio, secuestro, violación, abuso sexual y extorsión, entre otros–, e instaurar la cadena perpetua revisable también para delitos importantes, cuando el condenado cumpla 30 años de cárcel.

Y aunque ningún candidato a presidente está a favor de esta reforma, los únicos que estuvieron presentes en la manifestación son los integrantes de la fórmula del Frente Amplio: Daniel Martínez –con un pañuelo rosado en su puño derecho– y Graciela Villar. Ambos estaban acompañados por Laura Motta –esposa del presidenciable– y Gustavo Leal, el próximo ministro del Interior si el oficialismo gana las elecciones, quien dijo a El Observador que el resto de los candidatos deberían estar en la marcha si "son coherentes" con su posición.

"Ellos no están de acuerdo, no se han expresado (a favor), no van a ensobrar, y si no están es un problema de ellos, pero creo que las miles de personas que están acá representan la pluralidad de opiniones que hay en Uruguay y representan a los 11 candidatos que hay en este momento, y que ninguno de ellos respalda esto", agregó el actual director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.

Según una encuesta de Cifra difundida este martes por Telemundo –realizada entre el 12 y el 20 de octubre–, la reforma recibe el apoyo del 53% de la población. El 35% declaró estar en contra, mientras que el 12% no opinó.

Entre los argumentos que rechazan el plebiscito constitucional, la Articulación No a la reforma señala que la propuesta no contempla de qué manera prevenir el delito, sino que busca combatirlo una vez que alguien ya delinquió. “Esta propuesta se enfrenta cuando una persona está en conflicto con el delito, pero todo lo que pasó antes no se toca. Las políticas de prevención del delito no se incluyen en la reforma”, sostuvo Buquet.

Leo Carreño

Además, los detractores critican que tampoco se tenga en cuenta qué pasa cuando un preso cumple su condena. Las probabilidades de que los librados vuelvan a cometer un delito son altas, dado que más del 60% de los presos son reincidentes, y este problema no está contemplado en el proyecto.

“Este es el problema más importante porque los delitos son cometidos por las mismas personas y para detener el delito hay que pensar en las personas que salen de la cárcel. Notoriamente la cárcel no está funcionando para que esa persona decida dejar de delinquir”, dijo Buquet.