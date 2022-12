Mundial Qatar 2022: La razón por la que Kylian Mbappé tapa la marca cuando es MVP de los partidos

El delantero francés Kylian Mbappé ya fue elegido en tres de sus cuatro partidos jugados en el Mundial de Qatar 2022 como la mejor figura de la cancha.

Por esa distinción, FIFA otorga a través de uno de sus principales patrocinadores, la marca estadounidenses de cerveza Budweiser, un trofeo de color rojo con el nombre de dicha marca.

El premio es elegido por los usuarios de la web de FIFA y se vota durante el decurso de los partidos.

Franck Fife / AFP

Contra Polonia, implacable

Mbappé lo ganó por su actuación en los partidos contra Australia, Dinamarca y Polonia. El único encuentro en que se le escapó la distinción fue contra Túnez donde entró a los 63' porque Francia ya estaba clasificada. El ganador del premio fue Wahbi Khazri de Túnez, autor del gol de la victoria.

Las tres veces que Mbappé ganó el trofeo aceptó sacarse una foto pero lo dio vuelta para que no se vea la marca.

Además, se negó a ir a la conferencia de prensa reservada para el ganador del premio.

La Federación de Francia aceptó su decisión y asumió el pago de las multas correspondientes a la incomparecencia a las conferencias.

¿Por qué Mbappé no quiere asociar su nombre a Budweiser? Porque el delantero de 23 años no promociona directa ni indirectamente marcas de cerveza, de comidas rápidas ni de casas de apuestas.

Después del partido contra Polonia, Mbappé rompió un silencio que llevaba tres semanas y dijo que él se iba a hacer cargo de pagar las multas generadas por no querer ir a las conferencias anteriores: “Quería expresarme en público. Sé que hubo bastantes preguntas sobre por qué no hablaba. Para todos los periodistas que están allí, no fue nada personal contra los ellos ni nada contra la gente. Es simplemente que todavía tengo esa necesidad de centrarme en el torneo y cuando quiero centrarme en algo, tengo que hacerlo al 100% y no gastar energía en otras cosas. Por eso no quería atender a los medios. Hace poco me enteré de que la Federación iba a tener una multa. Me comprometo a pagarlo personalmente, la Federación no debe pagar por una decisión que es personal”.

Andrej Isakovic / AFP

Es una de las grandes figuras del Mundial

Mbappé tiene una fundación que presentó en enero de 2020. Se llama Inspired By KM y ayuda a un grupo de 98 niños y adolescentes de entre nueve y 16 años con una serie de actividades, control educativo e inserción laboral.

El jugador, junto con sus asesores, es patrocinado por las marcas que él elige cuidadosamente: Nike (indumentaria deportiva), Hublot (relojes), Goog Gout (productos ecológicos para bebés y niños), Bulk (ropa deportiva) y EA Sport (empresa de videojuegos).

Por razones religiosas, varios jugadores musulmanes también decidieron no mostrar el logo: Achraf Hakimi, Hakim Ziyech de Marruecos, el propio Wahbi Khazri de Túnez y el golero de Arabia Saudita Mohammed Al-Owais.