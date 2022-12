Mundial Qatar 2022: los goles de Julián Álvarez para Argentina y el recuerdo a su maestro Marcelo Gallardo

Con 11 años, siendo un niño aún, Julián Álvarez se fue a probar a Real Madrid. Luego pasó por Boca Juniors y Argentinos Juniors, pero su gran sueño fue siempre jugar en River Plate, lo que finalmente ocurrió en 2015, cuando tenía 15 años. Allí ingresó al increíble mundo de los millonarios y terminó de moldarse desde un lugar increíble bajo el paraguas del Muñeco Marcelo Gallardo.

Justamente este jueves Gallardo se transformó en tendencia en Twitter en Uruguay en el momento que Argentina le daba una paliza a Croacia en la semifinal del Mundial Qatar 2022.

¿La razón? Los goles de Julián Álvarez ponían en la mesa un componente clave en la carrera del ahora goleador y figura de la selección argentina: el entrenador Marcelo Gallardo.

El histórico DT de River Plate fue quien llevó al plantel principal a Álvarez y lo transformó en un jugador de elite.

Álvarez ganó una Libertadores, una Recopa Sudamericana, una Copa Argentina, una Liga Profesional, un Trofeo de Campeones y una Copa Argentina y el 10 de julio fue presentado como nuevo jugador de Manchester City, momento en que comenzaba su conquista de Europa.

Lo que no sabían en la Premier League y en Europa fue que su objetivo estaba más arriba, y que Julián Álvarez iba por algo más: conquistar el mundo del fútbol y está a un partido conseguirlo con apenas 22 años en el Mundial Qatar 2022 y con una autoridad y madurez impropia a pesar de su corta edad.

El delantero fue transferido en julio a la Premier a cambio de US$ 21 millones. Se transformó en la tercera más importante en la historia del club, solo superada por las de Javier Saviola a Barcelona y Pablo Aimar a Valencia.

Los elogios de Marcelo Gallardo a Julián Álvarez

En la despedida de Álvarez de River, Gallardo dedicó unas palabra en la intimidad del plantel que luego el entrenador hizo públicas.

“Lo que le dije personalmente es que para mí es un motivo de orgullo enorme el poder haberlo entrenar en estos años y compartido su crecimiento y evolución futbolística. Hoy parte hacia uno de los equipos más importantes del mundo, eso me da muchísima felicidad, le agradecí porque se entregó hasta último momento, podría haberse relajado hace varias fechas, y no lo hizo, no escatimó un pique, un roce ni un esfuerzo, y eso tiene mucho valor, eso es un motivo de orgullo para mí que lo he visto crecer y evolucionar en los entrenamientos. Ha demostrado que merece esta oportunidad que tiene, va a ser un jugador de élite, le deseo lo mejor, es un gran chico y un gran profesional; lo mejor para él y para toda su familia”.

De aquel mensaje de Gallardo a este doblete en el Mundial Qatar 2022 transcurrieron seis meses.

Y de su debut en el fútbol profesional el 17 de octubre de 2018, apenas cuatro años.

Los dos golazos de Julián Álvarez ante Croacia

Así fue el primero de Julián Álvarez:

