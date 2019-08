Murió el comunicador Abel Duarte

El comunicador Abel Duarte murió este lunes después de estar tiempo internado por una infección respiratoria, según informó el programa Para empezar el día de Radio Oriental. En esa radio fue que durante lideró durante años el programa Musicalísimo.

Jorge Marfetan, compañero de Musicalísimo de Duarte, dijo que su muerte es "un golpazo para todos". En el programa "conocimos a Abel hace 35 años gracias al periodista deportivo Hugo Mateo, que era paciente nuestro y que en aquel momento integraba el equipo de Hora 25, y comentando en el consultorio le dije: 'che, el que es un fenómeno es Abel Duarte, qué bueno que está Musicalísimo'. Corría el año '87. Y me dice: 'Lo conocés al Negro'? No, la verdad que no. 'Bueno, venite un día por Hora 25 que yo te lo presento'", relató.

Según contó Marfetan, cuando lo conoció, Duarte necesitó sus servicios como médico porque tenía 40° de fiebre. El apartamento del comunicador estaba pegado a Radio Oriental y, pese a su enfermedad, tiró un cable desde un lugar a otro para poder seguir haciendo el programa desde la casa pese a estar enfermo. El médico luego se convirtió en coconductor de Musicalísimo junto con Duarte y compartieron 25 años de programa.

También hizo referencia a los momentos difíciles que pasó Duarte cuando murieron tres de sus hermanos en un mismo año, y cómo pasó de la cima al suelo económicamente durante la crisis de 2002.

"Lo que pasó con Abel fue absolutamente insólito", dijo con respecto a su enfermedad. Contó que hace 20 días estuvo en el programa Todas las voces, de Canal 4, y ese día tuvo "un doble enfriamiento" al salir del aire acondicionado al frío, primero en el Palacio Legislativo, donde se reunió con José Amorín Batlle, y luego a la salida del canal. Dos días después se engripó. Unos días después fue internado por neumonía.

Duarte había anunciado tiempo atrás que daría su apoyo al senador José Amorín Batlle en las elecciones y lanzó su campaña como diputado por el Partido Colorado. “Bajar a la cancha es iré a visitar a la gente puerta por puerta, salir a buscar el voto y explicar qué haré como diputado. Quiero estar en la política para dedicarme a lo social, a la familia, los jubilados y la gente con adicciones. Quiero meterle el diente con todo”, dijo, según recogió Telemundo en ese momento.

Este sábado fue homenajeado en la Convención del Partido Colorado.

Noticia en desarrollo.