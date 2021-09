Murió Willie Garson, el mejor amigo de Carrie Bradshaw en Sex and the City, a los 57 años

El actor Willie Garson, quien interpretó durante al mejor amigo de Carrie Bradshaw en la serie Sex and the City, murió este martes a los 57 años, según informó la revista Variety. Uno de los personajes más queridos e icónicos de la famosa serie de fines de los 90.

Su hijo, Nathen Garson, compartió la noticia a través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram. "Te quiero mucho papá. Descansa en paz. Estoy muy orgulloso de que compartieras todas tus aventuras conmigo y de todo lo que conseguiste. Siempre te amaré, pero creo que es hora de que emprendas tu propia aventura. Estarás siempre a mi lado", escribió junto a una selección de fotos y videos del actor.

Si bien TMZ, el sitio estadounidense especializado en la farándula, informó que el actor llevaba unos cuantos años luchando contra el cáncer de páncreas aún no se conocen con exactitud las causas de su muerte.

Stanford Blatch, el querido personaje que popularizó el actor, es uno de los que regresarían en el spin off de la serie: And Just Like That. El actor estuvo trabajando en el rodaje del reencuentro que está haciendo HBO Max poco tiempo antes de su muerte.

En el reparto de la serie, que se espera que se estrene a finales de este año, se encuentran Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon, junto a quienes compartió una publicación en su cuenta personal de Instagram hace unas semanas durante el rodaje de la nueva temporada.

Además HBO emitió un comunicado a raíz de la pérdida del actor: "Willie Garson era en la vida, como en la pantalla. Un amigo devoto con una luz brillante para todos los que estuvieran en su universo. Creó uno de los personajes más queridos de HBO y fue miembro de nuestra familia durante casi 25 años. Estamos profundamente tristes de conocer su fallecimiento y expresamos nuestras sinceras condolencias a su familia y seres queridos"

Garson estudió teatro en la Universidad Wesleyan y recibió una maestría en Bellas Artes en la Escuela de Drama de Yale. Desde la década de los 80 participó de series y programas de entretenimiento: además de la franquicia de Sex and the city tuvo apariciones en otras producciones como CSI: Miami, Melrose Place, Hawai 5.0, Star Trek: Voyager, Los Hechiceros de Waverly Place y en 2009 se sumó como coprotagonista a White Collar.