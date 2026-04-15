Yao Cabrera nuevamente en la mira de la Justicia: investigan al youtuber uruguayo por lavado de dinero

El youtuber uruguayo Marcos Cabrera Rodríguez , más conocido como Yao Cabrera , sumó en los últimos días una nueva causa judicial por presunto lavado de activos.

El joven de 29 años que cumple una condena de 4 años de prisión en el penal de Bouwer , Córdoba (Argentina), por el delito de reducción a la servidumbre, es señalado como hacedor de fondos de origen ilícito. El expediente se encuentra a cargo del Juzgado Penal Económico N°3 , tras una denuncia presentada por la PROCELAC en 2024.

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La investigación surge a raíz del ostentoso nivel de vida que el exinfluencer exhibía en sus redes sociales. En este contexto, Cabrera decidió renovar su defensa técnica y contrató a los hermanos Fernando Madeo Facente y Juan Pablo Madeo Facente, los mismos abogados penalistas que representaron a Ezequiel Ponce, creador de “Fútbol Libre”, y a Braian Paiz, el mesero implicado en la causa por la muerte de Liam Payne.

“Que Yao haya sido condenado por un delito, no implica que sea culpable de todos los delitos del Código Penal”, subrayó Fernando Madeo Facente al sitio Infobae.

En ese sentido, el letrado agregó: “Él no tiene ningún tipo de bien a su nombre ni nada por el estilo y tener una vida costosa no es un delito por sí mismo. El lavado de activos necesariamente implica la existencia de un delito previo, mediante el cual una persona se enriquece y quiere dar apariencia de licitud mediante el lavado de este dinero".

Según la defensa, todo el dinero recaudado por el uruguayo es legítimo y proviene de su trabajo en la plataforma YouTube, actividad que inició a los 18 años. “Vamos a trabajar en esta causa con el propósito de demostrar la inexistencia del delito y la procedencia legítima del dinero”, completó.

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Cabrera fue arrestado en febrero de 2025, luego de que la Policía Federal Argentina (PFA) confirmara la sentencia dictada por el Tribunal Federal Número 3 de San Martín. La jueza Nada Flores Vega lo halló culpable de someter a condiciones laborales precarias a una editora de videos entre diciembre de 2019 y enero de 2020 en una vivienda de Escobar. Además de la pena de prisión, se le ordenó resarcir a la víctima con seis millones de pesos.