El Cuarteto de Nos celebrará los 20 años de Raro con un show en la Rambla de Punta Carretas en diciembre

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

En el marco de ese cumpleaños, la banda liderada por Roberto Musso anunció que la celebración será en el escenario que se arma cada verano en la rambla de Punta Carretas , en un show en el que se repasarán los éxitos de ese disco y de los que vinieron después, como Porfiado o Bipolar.

" A los que llegaron a lo de Damián, a los que siguen atravesando puertas, a los porfiados de siempre: este show es para ustedes. Cuando salió Raro no sabíamos todo lo que iba a pasar después. Son 20 años de una historia compartida, de canciones que fueron parte de sus vidas tanto como de las nuestras", escribió El Cuarteto en sus redes.

Santi Celli y la historia de Tranquilo, un disco que nació de una pausa y las ganas de ganarle a la aceleración de esta época

A los 56 años murió "de tristeza" Marjane Satrapi, la artista que contó su infancia en la República Islámica de Irán en "Persépolis"

El show, que se titula Así soy yo, como la canción homónima de Raro, será el 19 de diciembre .

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cuarteto De Nos (@cuartetodenosok)

La preventa de las entradas para clientes de Santander comienza en RedTickets este viernes 5 a las 10 y se extiende hasta el domingo 7 de junio a las 10.

A partir de allí comienza la preventa para fans, y la venta general está marcada para las 17 horas de ese mismo día.