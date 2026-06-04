El Cuarteto de Nos celebrará los 20 años de Raro con un show en la Rambla de Punta Carretas en diciembre

Hace un par de semanas, el 20 de mayo, pasó uno de los aniversarios redondos de esos que ponen a todo el mundo a escuchar lo mismo: se cumplieron dos décadas de Raro de El Cuarteto de Nos, uno de esos discos que se convirtieron en emblemas de la música uruguaya de los últimos años y un parteaguas para la propia historia de la banda. De hecho, Raro fue elegido el año pasado como el mejor disco uruguayo del siglo XXI por una encuesta que hizo El Observador.
En el marco de ese cumpleaños, la banda liderada por Roberto Musso anunció que la celebración será en el escenario que se arma cada verano en la rambla de Punta Carretas, en un show en el que se repasarán los éxitos de ese disco y de los que vinieron después, como Porfiado o Bipolar.
"A los que llegaron a lo de Damián, a los que siguen atravesando puertas, a los porfiados de siempre: este show es para ustedes. Cuando salió Raro no sabíamos todo lo que iba a pasar después. Son 20 años de una historia compartida, de canciones que fueron parte de sus vidas tanto como de las nuestras", escribió El Cuarteto en sus redes.
El show, que se titula Así soy yo, como la canción homónima de Raro, será el 19 de diciembre.
La preventa de las entradas para clientes de Santander comienza en RedTickets este viernes 5 a las 10 y se extiende hasta el domingo 7 de junio a las 10.
A partir de allí comienza la preventa para fans, y la venta general está marcada para las 17 horas de ese mismo día.
Embed - ¿PRE o POST RARO? La GRIETA que DIVIDE a los FANS de EL CUARTETO DE NOScon LUIS LACALLE