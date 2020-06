Muslera caminó cinco horas después de la operación y hasta el gobernador de Estambul lo visitó

Fernando Muslera fue operado este martes a la hora 8 de Uruguay, en Estambul, tras la fractura de tibia y peroné que sufrió el domingo en ocasión del partido que su equipo, Galatasaray, disputó ante Rizespor en el retorno de la Superliga de Turquía tras la pandemia de coronavirus.

En el día de su cumpleaños (34), la intervención fue exitosa y cinco horas después el jugador ya dio sus primeros pasos y luego charló con La Oral Deportiva que se emite por AM 970. "Salió todo muy bien, gracias a Dios, estamos tranquilos y ya di unos pasos para arrancar la recuperación. A las cinco horas me levantaron a caminar los médicos, ya di unos pasitos y así me voy a ir recuperando".

"Estoy con epidural que me bloquea un poco el dolor de la pierna derecha, en dos o tres días el dolor va a desaparecer y voy a poder caminar tranquilamente", agregó.

"Con el médico tenemos una confianza de ocho años juntos, apenas me desperté me contó cómo había salido todo, le pregunté los tiempos de recuperación y me dijo que van a ser entre cinco y seis meses como para volver a entrenar. A un compañeros le pasó lo mismo contra el mismo equipo y estuvo seis meses y 10 días para hacer el primer entrenamiento", reveló el golero de Galatasaray en referencia a Emre Akaba.

"Hubo un malentendido de la traducción del informe, la rotura de ligamentos fue de otro compañero que también será operado", volvió a aclarar Muslera ya que en la comunicación que realizó Galatasaray también se informó de la lesión de rodilla de Florin Andone.

"Mi pensamiento ahora está en recuperarme, lo único que quiero es que mi pierna vuelva a ser la de antes, tener libertad de movimientos. Sé lo que me voy a perder, soy consciente, pero lo que más me interesa ahora es recuperarme".

Sobre la incidencia, Muslera aclaró que fue una jugada tan casual como desgraciada.

"He tenido millones de choques iguales con esas pelotas al medio del golero y del atacante. Yo tuve que achicar para cortarle todo el ángulo posible al jugador, se lo logré cortar porque atajo el remate, pero él involuntariamente cae porque venía forcejeando con un defensa nuestro y al patinar da su rodilla contra mi tibia. Es un choque casual de los que he tenido muchísimos, aunque lamentablemente este me dio directo en el hueso", afirmó.

Muslera fue abajo achicando con todo el cuerpo el ángulo ante el remate del checo Milan Skoda que llegó a definir. Con brazos y piernas extendidos el golero de la selección uruguaya salvó el arco con una intervención estupenda. Pero en el choque inmediato se produjo la fractura.

Epa/Hakan Burak Altunoz/Anadolu Agency

"Skoda me llamó enseguida. De ese equipo (Rizespor) conozco al paraguayo (Brian) Samudio y él se contactó conmigo enseguida porque Skoda me quería llamar y estuvimos hablando. No hay resentimiento ninguno, es parte de nuestra profesión y hay que afrontarlo como tal", expresó el uruguayo.

El jugador recibió la visita del gobernador de Estambul, Alí Yerlikaya, del hijo del presidente del país Recep Tayyip Erdoğan, del vicepresidente de Galatasaray, Abdurrahim Albayrak, del presidente de Fenerbahçe Ali Yıldırım Koç y del jugador del mismo club, el alemán Max Kruse. Fenerbahçe es el clásico rival de Galatasaray.

"La lesión me ha demostrado esto el cariño que me tiene mucha gente. Figuras públicas, arqueros, ídolos, gente que ha estado siempre. También me llamaron excompañeros. En Turquía la gente me tiene un cariño espectacular. Todavía no pude leer todos los mensajes", afirmó el golero surgido en Wanderers.

Muslera confesó que en el momento de la lesión profirió insultos al aire. "Me preguntaba por qué justo una lesión así, porque me di cuenta enseguida. Cuando el médico llegó le dije que me había fracturado porque sentía la pierna floja, estaba puteando a algo por la bronca de saber todo lo que se venía. Grité por darme cuenta de que me había fracturado y por el miedo, pero no tanto por el dolor".

Galatasaray

Muslera dijo que tenia organizado "tremendo asado" para festejar este martes su cumpleaños. "Hasta la tira había comprado", dijo. También agregó que permanecerá internado hasta el miércoles de noche y que su esposa le preparó su torta preferida. "Con eso ya estoy feliz", concluyó.