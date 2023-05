Nacional: ¿Cómo sigue José Fuentes de su quebranto de salud?

El presidente del Club Nacional de Football, José Fuentes, permanece internado este lunes luego del quebranto de salud que sufrió el pasado viernes a la noche, cuando padeció “un trastorno del ritmo cardíaco”, según informó la institución tricolor.

Esa complicación “obligó a trasladarlo al CTI para un mejor monitoreo y control” y continúa en observación en el Hospital Británico.

Desde Nacional indicaron este lunes a Referí que Fuentes continúa “estable” y que “hay que esperar su evolución”.

La condición de salud del presidente tricolor “sigue igual”, señalaron.

El titular de los albos estuvo internado varios días en el mes de abril por una arritmia ocasionada por una bacteria que se le alojó en el corazón. En esa primera parte se le hizo un tratamiento con antibióticos de 4 a 5 semanas.

"Vine de Venezuela y no encontraba acomodo, me dolía todo el cuerpo y costaba respirar. Ahí me fui a emergencia. Era una bacteria que se me alojó en el corazón, se llama endocarditis y lleva de cuatro a seis semanas de tratamiento con antibióticos", detalló en aquel momento el presidente albo a Sport 890, luego de haber sido dado de alta y de seguir su recuperación en su casa.

Luego de esa primera fase, tras superar la bacteria infecciosa y con el corazón en condiciones normales, Fuentes tuvo el martes 9 de mayo una intervención que estaba dentro de lo previsto para seguir con su tratamiento.

El presidente de Nacional fue sometido a una cardioversión, un procedimiento en el que se utilizan choques rápidos y de baja energía para restablecer un ritmo cardíaco normal.

"Lo hicieron afortunadamente con mucho éxito y eso hace que ya me sienta como antes, sin ningún tipo de trastorno respiratorio ni nada de eso", indicó a Referí el día 11 de mayo al hablar de ese procedimiento. "Estaba dentro de lo previsto, es una intervención, pero no una operación de corazón", aclaró. "Gracias a Dios salió todo bien".

El pasado viernes 19 el titular tricolor sufrió el trastorno del ritmo cardíaco por el que permanece internado.

Nacional define qué hace en Directiva

José Fuentes se había mantenido en su cargo durante su tratamiento, cumpliendo sus funciones a distancia.

Pero luego del quebranto que sufrió el pasado viernes los dirigentes evalúan qué medida van a tomar para la conducción del club.

En una entrevista que brindó este domingo el vicepresidente de Nacional, Alejandro Balbi, a Punto Penal, dijo que Fuentes "hasta el viernes seguía trabajando todos estos días, porque se aburría, es una persona muy activa. Pero esto es distinto porque ya es una situación un poco más compleja. No sé cuánto puede llevar su evolución".

Además, explicó qué es lo que establece el Estatuto frente a que el presidente esté imposibilitado de actuar.

"El Estatuto es muy claro y cuando uno se ausenta de su función por más de 30 días, debe pedir licencia. José va a tener que entrar de licencia, hay que protegerlo a él y al club, por lo cual en mi caso debería asumir como presidente", explicó.

El asunto que debe resolver Nacional ahora es que si Balbi asume como presidente, deberá renunciar a su cargo en el nuevo Comité Ejecutivo que asumirá en dos o tres semanas.