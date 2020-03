Nacional "expectante" de cara a su partido con Racing de la semana próxima

Los equipos del fútbol argentino que juegan por la Copa Libertadores están expectantes a una decisión del gobierno respecto a la epidemia de coronavirus, ya que en ese país se detectaron 17 casos y un muerto. Por ahora, los partidos se juegan con público, pero es posible que se resuelva cerrar los estadios como está pasando en Europa, una decisión que repercutirá en Uruguay. Es que el miércoles 18 de marzo, Nacional enfrentará a Racing de Avellaneda en Buenos Aires por el grupo F y ya se fijó el precio de las entradas a US$ 25 para los hinchas tricolores.

📌#Racing - #Nacional

💵 U$D 25

🎟Las entradas se venderán en https://t.co/s6xlaegNRr a partir de la semana que viene (fecha a confirmar por Racing). Los socios del Decano tendrán exclusividad para comprar y en caso de quedar remanente, se habilitará a público en general. pic.twitter.com/rKmPdAht1r — Nacional (@Nacional) March 7, 2020

La Conmebol no fijó una postura respecto a los encuentros de las copas Libertadores y Sudamericana aunque el coronavirus ya afectó a varios países de la región. El organismo que preside el paraguayo Alejandro Domínguez respetará las decisiones de cada gobierno.

El lunes en la reunión de directiva tricolor se habló del tema y que el club "está expectante" sobre lo que se pueda resolver, dijo a Referí el dirigente José López Rubio. A principios de febrero, cuando el virus aún no había salido de Asia, una delegación de Nacional viajó a Japón y regresó sin consecuencias.

Racing publicó un comunicado en su web oficial solicitando a sus socios que no concurran al club si viajaron a alguno de los países afectados: "La mejor manera de evitar la expansión del coronavirus es ayudar a su prevención. Por eso, a todos los socios que, durante las dos últimas semanas, han estado en los ocho países con transmisión de la enfermedad (China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia y Alemania), les solicitamos que no concurran a ninguna de las instalaciones del club por un lapso de 14 días, aunque no presenten síntomas (fiebre, dolor de garganta, tos, dificultad para respirar). Asumamos la responsabilidad para cuidarnos entre todos", indicó.

El equipo de Avellaneda recibe este jueves en su estadio a Alianza Lima. Los futbolistas del equipo peruano viajaron este martes con mascarillas que cubrían sus vías respiratorias para evitar cualquier posible contagio del coronavirus.

Así llegó al Aeropuerto de Ezeiza el plantel de Alianza Lima, hace unos minutos. Racing recibirá el jueves al cuadro peruano por la Copa Libertadores, tras superar en el debut a Estudiantes de Mérida, en Venezuela. #Racing pic.twitter.com/kIJAlTUQsl — Racing de Alma (@racingdealma) March 10, 2020

Además de esta medida de precaución por la epidemia, el conjunto incaico sufre una crisis deportiva. Después de perder contra Nacional por la Copa y el clásico ante Universitario por el torneo local, renunció el técnico Pablo Bengoechea, quien esta semana será sustituido por los exjugadores Jaime Duarte y Guillermo Salas, aunque se desconoce si podrán estar en el banco de suplentes ya que ambos no cuentan con la Licencia Pro de Conmebol.