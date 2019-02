Nacional le ganó a Sayago y no se baja de la cima

Con dos partidos comenzó este jueves la 25ª y penúltima fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol donde Nacional volvió a demostrar su poderío ganándole a Sayago en condición de visitante por 100-85.

El triunfo del equipo de Gonzalo Fernández se basó en otro notable accionar del estadounidense John De Groat, goleador de la noche con 26 puntos y autor de seis triples en nueve intentos.

Anthony Danridge aportó 20 puntos, Esteban Batista 16 con 11 rebotes y Callistus Eziukwu totalizó 15 rebotes con ocho tantos. Desde el banco, Mateo Sarni puso la friolera de 12 asistencias.

En Sayago, el goleador fue Kam Williams con 25 puntos mientras que Willard Crews bajó 12 rebotes.

La derrota de Sayago le da vida a Welcome para definir la segunda plaza de descenso (ya bajó Verdirrojo). La W necesita ganar los dos partidos que le quedan (Urunday Universitario este viernes y Olimpia el lunes) y que Sayago pierda el lunes con Malvín para forzar un desempate.

Nacional, además, quedó a un triunfo de ganar el Clausura (independientemente de que Malvín y Urunday Universitario ganen los dos partidos que le quedan) y eso lo llevará a una final con Defensor Sporting (campeón del Apertura) por una plaza en la Liga Sudamericana 2019.

Mirá las estadísticas completas del partido.

En el otro adelanto de la fecha, Trouville se recuperó de su tropiezo ante Aguada y dio cuenta de Defensor Sporting en cancha de Welcome por 82-70.

Trouville, que ganó seis de sus últimos siete partidos, contó con un inspirado Marcos Marotta: 26 puntos y cinco asistencias, Donald Robinson anotó 15 al igual que Miguel Barriola, de buen rendimiento desde su desembarco en Pocitos.

Sporting perdió cuatro de sus últimos seis partidos. Su goleador fue Andrés Dotti con 13 puntos. Todavía no sella su clasificación a la Liguilla mientras que Trouville sigue en zona de clasificación entre los seis mejores y este viernes ambos mirarán con especial atención el duelo entre Aguada y Hebraica Macabi,

Mirá las estadísticas completas del partido.

Posiciones

Nacional 44 (19 ganados, 6 perdidos)

Malvín 42 (18-6)

Defensor Sporting 41 (16-9)

Aguada y Urunday Universitario 40 (16-8)

Trouville 40 (15-10)

Hebraica Macabi 38 (14-10)

Olimpia* 37 (15-9)

Goes 36 (12-12)

Biguá 34 (10-14)

Atenas* 29 (7-17)

Sayago 29 (4-21)

Welcome** 26 (6-18)

Verdirrojo** 22 (2-22) (descendido)

* Sufrieron quita de 2 puntos

** Sufrieron quita de 4 puntos

25ª fecha (penúltima)

Defensor Sporting 70-82 Trouville

Sayago 85-100 Nacional

Viernes, hora 21, Aguada-Hebraica Macabi en Aguada

Viernes, hora 21, Atenas-Biguá en Trouville

Viernes, hora 21, Urunday Universitario-Welcome en Urunday Universitario

Viernes, hora 21, Olimpia-Goes en Larre Borges

Viernes, hora 21, Verdirrojo-Malvín en Verdirrojo

26ª fecha (última)

Lunes, hora 21, Biguá-Aguada en Biguá

Lunes, hora 21, Hebraica Macabi-Defensor Sporting en Unión Atlética

Lunes, hora 21, Trouville-Urunday Universitario en Trouville

Lunes, hora 21, Welcome-Olimpia en Welcome

Lunes, hora 21, Malvín-Sayago en Malvín

Lunes, hora 21, Nacional-Atenas en Larre Borges

Martes, hora 20.30, Goes-Verdirrojo en Goes

* Los seis primeros jugarán la Liguilla a una rueda con la localía determinada por los resultados de ambos equipos entre Apertura y Clausura

* Los cuatro que le siguen jugarán (entre los que ya están Goes y Biguá) jugarán un cuadrangular a dos ruedas por dos plazas para los playoffs que jugarán con los seis de arriba

* Atenas no se clasificó al cuadrangular pero se salvó del descenso

* El segundo descenso se define entre Sayago y Welcome

* Ya bajó Verdirrojo