Nacional mantiene la línea en sus presupuestos pese a que tiene la obligación de recuperar el Uruguayo

Nacional tiene que salir a recuperar el título del Campeonato Uruguayo en la próxima temporada y a intentar llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores, pero en la nueva directiva que encabeza José Fuentes no están dispuestos a hacer locuras en erogaciones económicas para reforzarse e intentarán mantener la línea de conducción que comenzó la administración de José Decurnex, de máximo control de gastos y un presupuesto del plantel con topes.

“La política de equilibrio económico-financiero es la misma”, dijo a Referí el presidente Fuentes, al ser consultado si manejaban la posibilidad de elevar el presupuesto del primer equipo con el objetivo de volver a ganar el título que ahora tiene Peñarol.

En esa línea también se manifestó el segundo vicepresidente tricolor, Gonzalo Lucas. “Se va a mantener en el mismo monto que el año anterior”, respondió, ante la misma pregunta.

Los albos cerraron la temporada 2021 con un presupuesto mensual de los US$ 500.000, luego de haber comenzado el año con una base de US$ 350.000 tras la no renovación de 10 contratos, entre ellos de varios referentes, al finalizar 2020, una jugada arriesgada y muy cuestionada en su momento, cuando aún quedaba por definir el Clausura y el campeonato que luego ganarían por segundo año.

Camilo dos Santos

Repetto y Durán

Para la última temporada, se incorporaron una decena de jugadores, algunos extranjeros como Andrés D’Alessandro y Leandro Fernández, y luego otros de trayectoria, como Diego Polenta, y en buen momento, como Matías Zunino, si bien luego no pudieron obtener el tricampeonato. Eso, entre otros gastos y fichajes, llevó a que el presupuesto se acercara al medio millón de dólares.

La estrategia, de mantener el equilibrio, marcará el actual período de pases, en el que el nuevo entrenador, Pablo Repetto, ya trabaja, aún sin confirmar altas ni renovaciones.

Mientras que, en lo que respecta a bajas, ya se sabe que no seguirán Thiago Vecino ni los argentinos Andrés D’Alessandro y Leandro Fernández. Este último tenía uno de los sueldos más altos del plantel, de US$ 30.000, informaron en la reciente campaña electoral.

Camilo dos Santos

Repetto con la tricolor

Por lo que, tras su salida, los albos tienen disponible un cupo salarial para refrozarse. Además, ese monto es el tope máximo de los sueldos fijado para los futbolistas del plantel tricolor, desde que llegó Decurnex.

Renovaciones sin novedades

Este viernes, en Nacional no había noticias sobre avances en las renovaciones que trabajan.

Por su importancia, los nombres que más suenan son los de Gonzalo Bergessio, de quien trascendió que habría pedido dos años de contrato en lugar de uno, como le ofrece el club, y el de Diego Polenta, que estaría más cerca de un acuerdo que el goleador

Además, los albos esperan llegar a una solución con Faro Sports, el grupo que representa a Brian Ocampo, quien también finaliza contrato. Los otros nombres en los que trabajan son los de Martín Rodríguez, Armando Méndez, Christian Almeida, con avances, y Rafael García y Facundo Píriz.

Camilo dos Santos

Fuentes, Taramasco, Amoza, Repetto y Durán

En su asunción, este miércoles, Fuentes señaló que Repetto es quien tiene el mando para definir renovaciones, altas y bajas. “Él es quien va a resolver el plantel y nosotros le vamos a dar todo el respaldo”, sostuvo. “Tiene absoluta libertad para delinear su plantel, sugerir contrataciones, renovaciones o cancelaciones. Nosotros no elegimos jugadores, los elije el entrenador y vamos a apoyarlo para que a fin de años podamos festejar por el éxito que todos queremos”.

Por su parte, cuando fue consultado por la situación de Polenta y Bergessio, Repetto dijo que están “haciendo una valoración” de todos los futbolistas. “Ni hablar que hay jugadores que tienen una historia en el club, pero eso es un tema que, como todos los jugadores, están en la misma línea de evaluación”, agregó.

El nuevo DT albo también fue consultado sobre el rol del capitán, que en la pasada temporada recayó sobre Bergessio y que también había sido de Polenta en su anterior ciclo. “Creo en el capitán, pero no como eso de los superpoderes del capitán”, señaló, en una respuesta que llamó la atención. “Creo que en el grupo todos tienen que sentirse importante. Existen características de algunos jugadores que hacen que sean los que tomen la voz cantante y marquen algunas pautas. Yo tengo una idea de acuerdo a lo que he visto de afuera, también he tenido alguna charla, pero no lo pongo al capitán como el de superpoderes”, agregó.

Sobre la conformación del plantel, Repetto también señaló que estaba viendo jugadores del club que no tuvieron tantos minutos. “Uno lo primero que hace es buscar jugadores del club, luego jugadores uruguayos y el tercero, de acuerdo a las necesidades, buscar extranjeros. En ese camino estamos”, dijo sobre su método, que se alinea con la propuesta económica que tiene el club.

Camilo dos Santos

Fuentes y Taramasco

La pretemporada comenzará el 5 de enero y 10 días después, el 15, los albos saldrán a la cancha en su primer partido de 2022 ante Peñarol, en el primero de tres clásicos de verano (los días 15, 22 y 29) de los tres cuadrangulares que jugará entre esa fecha y el 2 de febrero.

Serán tests que les permitirán a Repetto y al área deportiva del club comparar fuerzas con los aurinegros y ver si el equipo está completo o si tendrá que abrir la billetera para reforzarse.