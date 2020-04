Nacional tomó la decisión que no quería: envió al plantel al seguro de paro total

La comisión directiva de Nacional tomó este jueves la decisión de enviar a sus futbolistas y funcionarios al seguro de paro total, debido a la crisis económica que genera la pandemia de coronavirus.

El presidente José Decurnex y el vice Alejandro Balbi se comunicaron via Zoom con los referentes del plantel para comunicarles la noticia y tratar de llegar a un acuerdo con el pago de los complementos.

Con el seguro de paro total, futbolistas y funcionarios del club cobrarán un porcentaje de su salario, que comenzará en 66% el primer mes (con tope en $ 61.300), hasta 40% si se llegara al sexto mes, con tope en $ 33.400. Lógicamente la mayoría de los futbolistas excede largamente ese tope, lo que implicaría una pérdida salarial traumática.

Los dirigentes albos no querían llegar a este extremo porque la idea es cuidar a los funcionarios, pero la situación actual no es la mejor y el futuro es una incertidumbre. Los tricolores tenían previsto cobrar la semana pasada € 500 mil de Palmeiras por el pase de Matías Viña, pero el dinero no llegó. El club brasileño solicitó una prórroga porque tampoco cobró lo que debía por el pase de un futbolista a Barcelona.

La directiva se había reunido en línea el martes sin tomar una resolución y continuaron durante los días siguientes dándole forma, buscando una opción que fuera "lo menos mala para todas las partes" dijo el Tesorero Gustavo Amoza a Referí.

Durante el mes de abril el club utilizó la figura del seguro de paro especial creado de forma excepcional por el gobierno para esta circunstancia y una de las alternativas era continuar con ese régimen hasta el 31 de mayo.

Desde Nacional se informó que una de las últimas resoluciones que querían adoptar los dirigentes era enviar a todos al seguro de paro total, a pesar de que económicamente aliviarían la presión que estaban sosteniendo en estos momentos porque se ahorrarían una cifra cercana a los US$ 800 mil mensuales, que el club ya no genera en su totalidad.

El presupuesto actual de Nacional es de US$ 1.100.000, de los cuales US$ 490.000 (al cambio de dólar actual) corresponden al plantel principal.