Nacional y Peñarol se enfrentan en básquetbol: hora, posiciones y dónde verlo

Nacional recibirá a Peñarol este lunes en el arranque de la 16ª fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2022-2023.

El partido se jugará en cancha de Unión Atlética a pesar de que Nacional oficia de local esta temporada en escenario de Larre Borges.

En Unión Atlética ya se jugó el primer clásico de la temporada 2021-2022, solo con hinchas de Nacional y con un operativo de seguridad muy importante.

Esta vez se jugará con las mismas condiciones, solo con parciales del tricolor.

El partido se transmitirá por VTV.

Ambos equipos vienen de perder la semana pasada en la 15ª fecha con la cual se retomó el certamen tras el parate por las fiestas de fin de año.

Nacional perdió 79-73 contra Malvín mientras que Peñarol sucumbió 78-72 ante Hebraica Macabi.

Nacional es un equipo bastante diferente al que perdió el 24 de octubre en el Palacio Peñarol por 88-69.

Un mes y medio después de esa derrota fue cesado el entrenador Gonzalo Fernández tras un récord de cinco victorias y cuatro derrotas. En su lugar llegó Álvaro Ponce.

Desde entonces, el tricolor acumula dos triunfos y tres derrotas.

Además, Nacional cambió a dos de sus tres extranjeros: ya no están Anthony Danridge ni Will Daniels y sus lugares fueron ocupados por Brandon Nazione (ex Olimpia) en octubre y desde este año está el argentino Selem Safar, Solo se mantiene Gary McGhee.

Safar debutó con 11 puntos contra Malvín.

Alejandro Acosta, Juan Andrés Galletto, Miguel Barriola, Federico Pereiras y Patricio Prieto son las principales figuras de los albos.

El tricolor está en mitad de tabla y aspira a colocarse entre los cinco primeros para evitar el play-in y quedar directamente clasificado a los playoffs para jugar a partir de cuartos de final por el título.

Peñarol, en cambio, tiene ocho triunfos y seis derrotas, la misma marca que Aguada en esta Liga. Sin embargo, en vez de estar cuarto está último por una quinta de cinco puntos por incidentes protagonizados por sus hinchas la temporada pasada.

El actual vicecampeón de la Liga también cambió con respecto al inicio de la temporada, pero siempre bajo la conducción de Pablo López.

Siguen Charles Thomas y Lee Roberts pero se fue David Huertas llegando en su lugar Rodney Green, ex Hebraica Macabi y Defensor Sporting. Green debutó con 13 puntos ante Macabi.

Peñarol tenía un cuarto extranjero que era el alemán Robin Benzing, pero una rotura de meniscos lo dejó afuera por todo enero.

Salvador Zanotta, Manuel Mayora, Alex López, Diego Pena García, Mateo Giano, Joaquín Rodríguez y Nicolás Bosellino son los jugadores nacionales de Peñarol.

Equipo PTS PJ PG PP GF GC DIF Hebraica Macabi 23 14 9 5 1188 1111 77 Goes 23 14 9 5 1178 1137 41 Biguá 23 13 10 3 1114 1055 59 Aguada 22 14 8 6 1177 1131 46 Malvín 21 14 7 7 1120 1125 -5 Larre Borges 21 14 7 7 1159 1168 -9 Nacional 21 14 7 7 1119 1098 21 Trouville 20 14 7 7 1203 1258 -55 Urunday Universitario 19 14 5 9 1087 1110 -23 Olimpia 19 14 5 9 1028 1104 -76 Urupan 18 14 4 10 1128 1149 -21 Defensor Sporting 17 13 4 9 978 1048 -70 Peñarol 17 14 8 6 1104 1089 15

Últimos antecedentes

En la tercera fecha de la presente Liga, Peñarol le ganó 88-69 a Nacional en el Palacio Peñarol. Fue el pasado 24 de octubre.

Leonardo Carreño

Danridge había arrancado la Liga con Nacional, fue cambiado

El 31 de marzo de 2022, por la última fecha de la fase regular, Peñarol le ganó de principio a fin a Nacional por 74-64.

Leonardo Carreño

Manuel Romero y Salvador Zanotta

El 21 de enero de 2022, Peñarol le ganó agónicamente a Nacional en cancha de Unión Atlética por 76-75.

Camilo dos Santos

Gran triunfo de Peñarol, sobre la hora

El 18 de marzo de 2021 los grandes del fútbol uruguayo volvieron a enfrentarse en básquetbol (Peñarol estuvo desafiliado entre 1998 y 2019) y Nacional ganó en Florida por un apabullante 85-67.

Bruno Tasende, basketuruguay.uy

Con Carlos Cabezas, Nacional se floreó en Florida