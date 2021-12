Negociación entre blancos y Cosse puede ser una "bocanada de oxígeno", según Orsi

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, consideró que las negociaciones entre su par montevideana, Carolina Cosse, y el Partido Nacional puede suponer "una bocanada de oxígeno para una articulación partidaria que no estaba funcionando como uno quisiera". El jerarca recordó en tanto el fideicomiso de obras propuesto por su administración que meses atrás fracasó ante la falta de votos opositores.

En su audición radial en la CW 41, Orsi relató que había un "acuerdo" con las bancadas nacionalista y colorada en su departamento, hasta que "directamente desde el piso 11 (de Torre Ejecutiva) se intervino para desarmar este acuerdo por razones de carácter político". "Una de las explicaciones era que si no pasaba en otros departamentos no estaba bueno que pasara en Canelones", explicó. "A tal punto que dirigentes del Partido Colorado y del Partido Nacional dijeron: “A nosotros nos bajaron la línea de no votar en el departamento de Canelones”", planteó.

Su proyecto para obtener fondos por hasta US$ 80 millones naufragó en la Junta Departamental al no contar con la mayoría especial necesaria. Le faltó un voto. En aquel contexto los intendentes blancos Alejo Umpiérrez y Omar Lafluf –de Rocha y Río Negro, respectivamente– habían pedido al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que intercediera para destrabar la discusión en otros departamentos y así negociar con el Frente Amplio.

El intendente canario puso el foco en la reunión entre Cosse y el presidente Luis Lacalle Pou el pasado lunes para discutir, entre otras cosas, sobre el préstamo por US$ 70 millones del BID a la Intendencia de Montevideo. Una parte importante de esos recursos estarán reservados para medidas de limpieza y una fracción menor para saneamiento, cuando la línea de crédito estuvo históricamente dedicada a atender ese servicio.

"Evidentemente el presidente de la República en su reunión con la intendenta dio una señal importante de cambiar su posición respecto a lo que pasó o lo que nos pasa en Canelones. Nosotros recibimos muy bien eso", afirmó Orsi en su audición. "Él verá lo que puede generar y quedamos en comunicación", había dicho la jefa comunal a la salida, y expresó su "confianza" en que Lacalle "comprendió la importancia" de que la discusión "no se dilate".

Orsi sostuvo que el Partido Colorado "pasó a segundo plano" a raíz de la propuesta lanzada por Cosse en la tarde del martes –al día siguiente de la reunión–, en la que accedía parcialmente al pedido de los blancos de destinar US$ 12,5 millones más para obras de saneamiento. El jerarca recordó los dichos del secretario general colorado, Julio María Sanguinetti –consignados por El Observador– respecto a la necesidad de que los de su partido diera una impronta propia al proyecto y que "vistiera a la novia".

"Nosotros recibimos muy bien eso. Nosotros leíamos hoy en el diario El Observador digital que algunos alcaldes de nuestro departamento del Partido Nacional están muy expectantes porque ellos eran partidarios de que estas herramientas también funcionaran en Canelones, para tener los votos para un dinero extraordinario y poder hacer cosas importantes en los municipios. Entonces mi reflexión de hoy es la alegría de ver que hay cosas que se pueden hacer, que hay señales que son positivas", recalcó el intendente canario.

Tal como informó El Observador, los alcaldes de la lista 33 del diputado blanco Sebastián Andújar miran con atención las negociaciones en Montevideo para "reenganchar" el debate en Canelones. El legislador había sido el más proclive a votar el proyecto de Orsi.

"Eso va a sentar un precedente me parece muy positivo, el cambio de actitud del Partido Nacional o de la autoridad nacional. Nos va a ayudar a todos porque muestra que hay espacios donde estos acercamientos serán posibles", subrayó el intendente, quien añadió que son "muy auspiciosas" estas "señales del sistema político".

"No sé cómo nos irá en Canelones porque hay razones como que en Canelones se tranca más. Pero no importa, si esto sirve para otros departamentos creo que le hace mucho bien al país y también muestra que si hay voluntad política se puede seguir avanzando. Estamos para colaborar", zanjó.