Netanyahu designó como cónsul general en Nueva York a una declarada racista, antifeminista e islamófoba

Los judíos progresistas y moderados en los Estados Unidos e Israel denunciaron esta semana la nominación hecha por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como cónsul general en Nueva York de la legisladora de extrema derecha May Golan, quien una vez dijo que estaba "orgullosa de ser racista".

Golan, de 36 años, pertenece al partido Likud de Netanyahu y tendría que renunciar a su escaño en la Knesset (cuerpo legislativo) si acepta la nominación del primer ministro para llenar la vacante creada por la renuncia del excónsul general Asaf Zamir, en disconformidad por la cuestionada reforma judicial que impulsa el gobierno israelí. Golan expresó, en cambio, que apoya la reforma.

La rabina Jill Jacobs, del grupo rabínico de Derechos Humanos T’ruah, le dijo al periódico The Times of Israel que "desde su afecto por los radicales antiárabes violentos hasta su odio por las feministas y su trato racista e islamófobo hacia los solicitantes de asilo africanos, la política de Golan no podría estar más lejos de la de la mayoría de los neoyorquinos judíos".

“La agenda antidemocracia y pro-ocupación de Netanyahu ya está alienando tanto al gobierno estadounidense como a los judíos estadounidenses, y enviar a Golan para representar a Israel sólo ampliará ese abismo”, agregó.

En un tuit, Golan dijo que estaba "muy halagada de ser considerada para el puesto" y que, si lo acepta, "trabajará con los líderes de todas las organizaciones judías como parte del esfuerzo por fortalecer la gran asociación" entre Israel y las comunidades judías estadounidenses.

Golan saltó a la fama por primera vez hace más de una década cuando abogó por la deportación de solicitantes de asilo africanos de Israel y por sus palabras en 2012 en un mitin contra la inmigración en Tel Aviv, donde expresó “¡Fuera de mi casa veo mierda, saliva y psicópatas! Puedes verlo en sus ojos, gente que sólo quiere matarme. Pero nadie nos cree. Somos racistas. Somos racistas porque queremos preservar nuestras vidas y nuestra cordura. ¡Así que estoy orgullosa de ser racista! Estoy orgullosa de ser racista. ¡Si soy racista para preservar mi vida, entonces estoy orgullosa!”

Los principales líderes del Likud se hicieron eco de la postura de Golan, incluida la entonces ministra de Cultura, Miri Regev, quien describió a los inmigrantes africanos como "infiltrados" y "un cáncer en nuestro cuerpo".

En respuesta a la nominación y los comentarios de Golan, el portavoz adjunto del Departamento de Estado de Vedant Patel, dijo que "en términos generales, condenaríamos esa retórica y creemos que es particularmente dañina cuando se amplifica en posiciones de liderazgo".

Martin Indyk, quien se desempeñó como embajador de los Estados Unidos en Israel durante la administración de George W. Bush y como enviado especial para la paz en Oriente Medio durante el mandato del expresidente Barack Obama, escribió en Twitter que el nombramiento de Golan "sería visto por la comunidad judía estadounidense como una señal de la mayor falta de respeto".

El Foro de Política Exterior de Israel, un grupo de exdiplomáticos israelíes, comunicó que estaba "conmocionado" por la perspectiva de Golan como cónsul general.

“El nombramiento de Golan es indignante porque es una figura racista y divisiva, que es exactamente lo contrario de lo que Israel necesita en un lugar tan crítico”, escribió el grupo en una carta. Y agregaron en el documento que “es hora de que los políticos dejen de usar los nombramientos políticos en el servicio exterior de Israel como si fueran naipes, esperamos que el nombramiento no se lleve a cabo”.

