Newsletter Doble Programa: de casa al trabajo, del trabajo a casa

¿Viste cuando estás pensando en algo y se te empieza a aparecer por todas partes? Bueno, eso me pasó esta semana con el tema ―las ideas― que atraviesan las recomendaciones que coseché en estos últimos días para esta newsletter.



Ya venía con esa temática en la cabeza, sobre todo por la noticia de una mudanza inminente de nuestra redacción, cuando esta semana me tocó presenciar una charla entre un compañero de trabajo y su madre, que giraba en torno a las ganas de volver a casa después de un día donde se pasaron horas y horas fuera, y en contrapartida, la necesidad de estar lejos de casa por un rato cuando se precisa un descanso de las tareas rutinarias.



Yo soy muy doméstico. MUY doméstico. No me aburro de estar en mi casa, y no tengo ningún problema en quedarme ahí, por ejemplo, un fin de semana entero. Ni siquiera en la pandemia, donde llegamos a pasar la mayor parte del tiempo en ese encierro voluntario, me cansé de estar ahí. Disfruto de esa comodidad hogareña, del saber que estoy en un lugar que es propio y confortable.



Eso no quita que disfrute también de mis jornadas de trabajo. Aunque uno se de cuenta de que no era igual a aquella versión romantizada de la profesión que tenía cuando empezó, es una de las ventajas de trabajar de lo que uno quiere: se sufre ―porque no deja de ser trabajo, y este es un rubro donde el estrés y el multiempleo están a la orden del día― pero un poco menos.



Porque de eso van las historias que traigo hoy: de casas, de trabajos. De vivir para trabajar y trabajar para vivir. De los vínculos con nuestros hogares y con nuestras profesiones.



Bienvenidos, siéntanse como en casa.