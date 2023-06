Nicolás Dolhagaray: el profe de Macabi al que Parodi le regaló un premio de $ 50 mil

Luciano Parodi sorprendió a todos el lunes pasado cuando Hebraica Macabi se consagró campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol al vencer a Nacional 84-71 en la sexta final disputada en el Antel Arena. Al recibir uno de sus tres galardones anunció que uno de ellos, dotado en un premio en efectivo de $ 50 mil, se lo iba a donar al preparador físico del club, Nicolás Dolhagaray.

"Me agarró de sorpresa, no sabía nada y fue un gesto que habla de lo que es Luciano Parodi: un clase A y aunque parezca una frase de caset, es mejor persona de lo que es como jugador. Luciano se lo había comentado a su hermano, Pierino Rusch, pero yo no lo sabía", contó Dolhagaray a Referí.

"Creo que durante varios tramos de la temporada le banqué la cabeza, pero trabajamos todo el año a capa y espada", agregó.

Parodi comenzó la temporada con un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda. Estuvo afuera del equipo las cinco primeras fechas y recién debutó en la sexta contra Urupan. Esa misma zona se le volvió a afectar en la serie semifinal contra Malvín impidiéndole con jugar el cuarto y definitivo partido. También lo llevó entre algodones a la primera final contra Nacional, donde fue enorme figura en el cierre.

Foto: Leonardo Carreño.

Las figuras del médico Daniel Zarrillo y del fisioterapeuta Agustín Oliveri también fueron claves en la consagración de Hebraica Macabi.

Dolhagaray tiene 29 años, la misma edad que Parodi y jugó al básquetbol, aunque su carrera fue efímera.

"Cuando Luciano llegó al club se generó una afinidad especial porque somos de la misma generación y si bien nunca lo enfrenté porque a su edad de cadete ya estaba despegado, conocemos a las mismas personas de esa época", reveló Dolhagaray que llegó a Hebraica Macabi desde Trouville donde Marcelo Signorelli y Edgardo Otatti le dieron buenas referencias al entrenador Leonardo Zylbersztein.

"Después pasamos las fiestas juntos, me regaló una camiseta de Uruguay de las últimas Eliminatorias y generamos una gran química, tanto de trabajo como profesional. Creo que más allá de lo que es como jugador, hay algo de lo que se habla poco de Luciano: su carácter competitivo, su ambición y su voracidad por el triunfo".

Federico Gutiérrez El equipo, el gran fuerte de Hebraica Macabi

"Llegar a Macabi me permitió crecer en lo profesional y en lo económico. Me encontré con un grupo muy receptivo y un ambiente completamente diferente. Trouville es un club de básquetbol y Macabi un club social donde los jugadores tienen que compartir la sala de aparatos con el socio, por ejemplo. La mayoría de los socios evitan ir de mañana para dejarle espacio al equipo y los que van son muy conscientes de la situación y le dan prioridad a los jugadores porque es un club donde se respira armonía". comentó el preparador físico.

Siendo un profe joven, de escaso recorrido a nivel local, Dolhagaray se tuvo que plantar ante un grupo de hombres de vastas trayectorias, en su amplia mayoría.

"Lo que más valoro de este proceso de trabajo que tuvimos, con más de 200 sesiones de entrenamiento, es el respeto. Si uno es formal, puntual, profesional y se para desde el respeto, se da un acercamiento natural con el jugador. Con Parodi y Ducasse nos pasaba de juntarnos una hora antes a hacer trabajos de movilidad".

En la dinámica de trabajo que se generó, Dolhagaray también se llevó una grata impresión de Federico Haller, jugador de 35 años operado hace tres temporadas atrás en Hebraica Macabi de una hernia de disco y del que le advirtieron que tenía que tener estricto "cuidado" para mantenerlo en forma.

"Es otro de los jugadores con los que me encariñé un montón en este ciclo. Lo primero que me dijeron fue que tenía que hablarle mucho para mantenerlo físicamente bien. Pero yo dije que no, que Haller tiene 35 años, no tiene una edad para generar nuevos hábitos por lo que había que hablarle una sola vez. Claro y siempre desde el respeto. Yo no tengo una sola cosa que decir de Fede. Hizo todo lo que se le indicó, cumplió con cada trabajo y se vio todo lo que rindió en la cancha. Creo que la forma de decir las cosas incide en cómo se le llega al jugador", analizó el profe.

Una vida ligada al deporte

Dolhagaray siguió los pasos de su hermano Sebastián y empezó jugando al baby fútbol, Pasó por Exploradores y la escuela de Cacho Blanco. "Pero no me gustaba mucho el fútbol y no era muy talentoso que digamos".

Con siete años comenzó a jugar al básquetbol en Bohemios y a los 15 pasó a Defensor Sporting. "Miro mucho NBA, Euroliga, soy un apasionado del básquetbol". Así se define.

Foto: Leonardo Carreño.

La sonrisa de campeón, objetivo cumplido

El salto a primera lo dio como juvenil en Cordón donde debutó contra Trouville en la Liga Uruguaya 2012-2013, donde compartió plantel con Adrián Bertolini, Rodrigo Riera, Alejandro Pérez y Johnny Rodríguez. También jugó con un sub 23 al que le tocó dirigir ahora en Macabi, Brian García, quien al principio de la temporada, en Macabi, se enojaba porque las sesiones de ejercicios las ordenaba en inglés.

"Cuando lo agarró Mathías Nieto el equipo levantó con una racha de ocho victorias y dos derrotas, lo metió en playoffs, pero a falta de dos fechas se dio aquel trágico suceso en el partido ante Welcome donde murió una persona (Soledad Barrios) y ambos clubes fueron desafiliados", recordó.

Alberto Rico lo llevó a 25 de Agosto para jugar El Metro 2013. "Era mi último año de juvenil y ya tenía claro que no iba a hacer carrera en el básquetbol. Ya estaba haciendo la licenciatura de Educación Física en la ACJ y este año empecé ayudando al profe Carril en 25 de Agosto.

Luego de recibirse completó un master de alto rendimiento en Barcelona y realizó cursos de biomecánica y fuerza en Estados Unidos y Madrid. "Ahora me gustaría hacer un master o un posgrado en rehabilitación de lesiones para generar un nexo entre las áreas médicas y física y trabajar en el área de la readaptación".

"Me gusta el deporte y soy un bendecido de trabajar en lo que amo. El básquetbol son momentos y hay que trabajar para llegar en la mejor forma a la parte final del torneo, a los playoffs, donde en dos meses te jugás todo el año"

Después de 25 de Agosto, Dolhagaray emigró a Chile para trabajar en Español de Talca con Santiago Gómez y Nicolás Altalef. "Estuvimos casi cuatro años y fue una experiencia muy enriquecedora. Talca está en el centro de Chile y no tiene aeropuerto por lo que teníamos que viajar mucho en ómnibus. Para ir a Chiloé hacíamos 12 horas de bus, una de ferry y otra de bus. Fue un desafío diferente, la liga no es tan competitiva como la uruguaya, pero es un básquetbol en crecimiento".

En la temporada 2021-2022 trabajó en Trouville, donde el equipo alcanzó las semifinales donde cayó con el campeón Biguá, y ahora pasó a Hebraica Macabi.

Los cruces con Johnson y Barriola

Las finales entre Hebraica Macabi y Nacional estuvieron marcadas por la dura lesión que Miguel Barriola le provocó al estadounidense Frank Hassell en el primer punto y por el incidente que se generó después del quinto juego.

Tras ese partido, Barriola fue suspendido por cuatro partidos y declaró: "Lo mismo pasa con el preparador físico de ellos que estuvo insultado en los últimos partidos. Se lo vio insultado a Johnson. Tienen una imagen amparada por la tranquilidad que da Macabi que le permite el mismo juego que hacemos nosotros, hablando, yendo fuerte a la pelota, pero ellos tienen el escudo que es imposible de que Macabi haga eso. Es el famoso lobo con piel de cordero, pero hacen el mismo trabajo de ir a buscar a Johnson y Frazier. Sacar a Frazier es imposible, es un buda, pero el otro día lo terminaron sacando, porque le hablan, le pegan, lo empujan".

Consultado al respecto, Dolhagaray dijo: "Nuestro foco en los playoffs fue siempre no entrar en temas extradeportivos. No escuché lo que dijo Barriola ni lo leí, pero sí muchos amigos me pasaron específicamente lo que dijo de mí. Para aclarar el tema Johnson, en el juego 4, en un momento tenso del partido él quedó mirando al banco, cruzamos miradas, me dijo 'what?' (¿qué?) y yo le respondí, 'what?' e intercambiamos unas palabras. Al final de ese partido, vino y me saludó. En el juego 6 también nos saludamos. Capaz que promover ese tipo de cosas a ellos los motivaba, pero nunca fue nuestra intención hacerlo. Los jugadores están a mil revoluciones, los cuerpos técnicos también, pero todo siempre queda ahí. De lo que pasó con Barriola prefiero no hablar porque no suma para el juego. Creo que se habló más de eso que del análisis del juego y de lo táctico".