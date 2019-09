Nin Novoa dijo que embajada de Brasil no hizo una "protesta formal" tras dichos de Bayardi

La misma carta que publicó El Observador este lunes, en la que el embajador de Brasil en Montevideo, Antonio José Ferreira Simões, dijo que le generó “espanto y rechazo” las declaraciones del ministro de Defensa, José Bayardi, sobre el funcionamiento del Mercosur fue enviada este lunes la cancillería.

Sin embargo, ni la comunicación verbal mantenida el viernes entre la embajada brasilera y la cancillería ni la dura carta firmada por el mayor representante diplomático brasilero en territorio uruguayo contra un ministro del gobierno fueron consideradas como una “protesta formal” por parte del canciller Rodolfo Nin Novoa, según dijo en declaraciones a la prensa dijo este lunes.

“Hasta el viernes de tarde no había protesta formal a la cancillería. Lo que nosotros dijimos el mismo viernes de tarde es que las relaciones internacionales del Uruguay las lleva adelante el presidente de la República con la cancillería y que las opiniones de los ministros no comprometen la postura oficial del Uruguay”, declaró.

Diego Battiste

El argumento del ministro es que el funcionario de Itamaraty no eligió usar el instrumento diplomático que no hubiera dejado lugar a interpretaciones en cuanto a la intención de Brasil de hacer constar su molestia por las declaraciones de Bayardi. Sin embargo, Ferreira Simões no solo decidió hacer pública la molestia a través de una carta divulgada en este medio sino que además decidió enviar la misiva a la cancillería, aún cuando ya se había dado una conversación previa.

Consultado por la falta de un encuentro bilateral entre los presidentes Tabaré Vázquez y Jair Bolsonaro, Nin Novoa dijo que “las relaciones diplomáticas se llevan adelante a través de la cancillería”. Y agregó: “No es necesario que los presidentes se reúnan. Es un gesto sin lugar a duda, positivo muchas veces”.

También dijo que el gobierno uruguayo no se inmiscuye en los asuntos internos de Brasil, aunque fue él quien deseó que “las encuestas se equivocaran” cuando daban como favorito a Bolsonaro para ganar la elección nacional en ese país y fue el gobierno el que calificó el resultado del proceso de impeachment que dejó a Dilma Rousseff fuera de la administración como una “profunda injusticia”.