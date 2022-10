"No es aceptable": Arim consideró "inoportuno" evento en Sociales donde activista expuso en senos

El rector de la Universidad de la República (Udelar), Rodrigo Arim, tildó de “inoportuno” el episodio que se dio a fines de setiembre en la Facultad de Ciencias Sociales (FCS), donde la activista argentina Val Flores se presentó con el torso desnudo en una actividad de la institución, mientras otras personas la escupían.

El evento se tituló "Cuirizar la pedagogía. Fantasías de un conocimiento pegajoso" y formó parte del “Seminario Académico de Género y Diversidad Sexual” de la FCS.

Instagram

Imagen de la exposición de la activista argentina, Val Flores

“No es aceptable lo que se dio en ese ámbito. Pero el tema es que la universidad no ejerce políticas de control policial ni de censura previa sobre seminarios, congresos o encuentros que se realicen en cada servicio”, explicó Arim al semanario Búsqueda al referirse a este episodio.

Al respecto, Arim explicó que la universidad busca generar eventos de distinta naturaleza. En tal sentido, indicó que las restricciones específicas refieren a que la institución no se presta a actividades proselitistas, religiosas o político-partidarias, lo que “claramente no sucedió” en torno a esta actividad.

No obstante, el economista defendió que la Udelar no aplicará mecanismos de censura a raíz de este hecho. “[…] No quiere decir que debamos cambiar nuestros mecanismos de funcionamiento para hacer algo que las universidades en el mundo no hacen y es esta lógica de estar controlando todo lo que sucede en cada lugar de la institución”, manifestó al mencionado medio.

Finalmente, apuntó que no fue notificado acerca de alguna protesta, crítica o pedido de informe por este tema.

El senador y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos criticó el evento poco después de que trascendió.

“¿Se justifica usar los recursos de la Universidad en bancar a estos degenerados?", preguntó el legislador cabildante. Sus declaraciones se dan luego de una larga discusión por el presupuesto de la Udelar en la Rendición de Cuentas. El organismo educativo perdió su adicional del fondo de solidaridad, pero obtuvo un refuerzo presupuestal para cubrir la pérdida.