Notoria caída en ingresos por exportaciones del rubro ovino: 38% en el último año móvil

Durante el año móvil que fue de julio de 2019 a junio de 2020 los ingresos de divisas al país por las exportaciones totales del rubro ovino mostraron una caída de 38%, respecto a igual período anterior (julio de 2018 a junio de 2019), totalizando US$ 204,5 millones (contra US$ 328 millones).

Con base en datos brindados a El Observador por el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) –en todos los casos se trata de cifras de las “exportaciones cumplidas” proporcionadas al SUL por la Dirección Nacional de Aduanas–, en el caso del subrubro lana y productos de lana (es el más relevante de todos) la caída fue porcentualmente mayor, de 49,7%, con un descenso desde US$ 252,6 millones a US$ 127,1 millones.

El segundo gran subrubro, carne ovina, mostró también una caída, pero fue leve, de 2,06% al descender los ingresos desde US$ 68,7 millones a US$ 67,3 millones.

Los otros subrubros, todos de menor impacto, son: grasa de lana y lanolina (generó US$ 5,2 millones en el último año móvil); ovinos en pie (US$ 4,3 millones); y pieles ovinas (US$ 0,4 millones).

Como se indicó, el subrubro lana y productos de lana explicó el 62,2% de los ingresos en el último año móvil, la carne ovina el 32,9% y el resto de los rubros el 4,9%.

Lo que pasó en 2019

En el último año calendario –2019– el rubro ovino exportó por US$ 276,2 millones, es decir 16% menos respecto a los US$ 327,4 millones logrados en 2018; cayeron 21% las exportaciones de lana y productos de lana (US$ 197,1 millones) y subieron 7% las de carne ovina (US$ 73,3 millones).

A continuación, el análisis completo del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) sobre las exportaciones del sector ovino:

