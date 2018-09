Novick: en el PIT-CNT son "patoteros" y "sindigarcas"

El líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, dijo que uno de los grandes problemas de Uruguay son los “patoteros sindicales” del PIT-CNT, a los que también definió como “sindigarcas, porque son la oligarquía de los sindicatos”. Además, sin nombrarlo, aludió al dirigente sindical y precandidato del Frente Amplio, Óscar Andrade, como parte de los sindicalistas que “están más preocupados por ser senadores y diputados que por conservar el trabajo de los uruguayos”.

Las declaraciones de Novick las hizo a Subrayado, en una entrevista en la que también se refirió a los piquetes que llevaron adelante en la última semana los trabajadores nucleados en la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys).

Lea también: Piquetes y golpes en supermercados de la avenida 8 de Octubre

Esa medida llevó a que se desencadenara una trifulca con algunos clientes en uno de los supermercados de la avenida de 8 de Octubre este fin de semana, molestos porque los movilizados no permitían que hicieran sus compras.

“En el Partido de la Gente estamos a favor de los sindicatos, pero no de esta forma, no de este formato”, aseguró, y volvió a apuntar contra la central sindical: “Estamos hablando de los directores del PIT-CNT que son pocos, que no trabajan, que ganan bien y que se aprovechan de miles y miles de trabajadores (…). Es una oligarquía sindical”, sostuvo.