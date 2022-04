Novillos excepcionales tocan los US$ 5,60 por kilo en cuarta balanza

La ganadería está en una realidad abismalmente diferente a la de un año atrás. Esta semana se lograron negocios de hasta US$ 5,60 por kilo en cuarta balanza por novillos excepcionales. El mercado externo sigue caliente para la carne vacuna, y pagando valores inéditos para el país.

El año pasado por estas fechas el novillo se vendía a US$ 3,58 por kilo a la carne. Un año después, supera ese valor en dos dólares, un escenario que ni los más optimistas imaginaban.

Claro que los negocios por esos US$ 5,60 son puntuales: lotes de calidad, en volumen y proximidad a planta. Se paga más por esos ganados, que prácticamente no hay. El promedio de las ventas se hace entre US$ 5,40 y US$ 5,45. Las cargas a planta son ágiles, rondan una semana.

En este último año se cruzó la barrera sicológica de los US$ 4 y después la de los US$ 5. La gran pregunta es dónde estará el techo.

La vaca pesada bien terminada, arriba de 230 kilos de carcasa, logra cotizaciones de punta de entre US$ 5,25 y US$ 5,30 por kilo. La vaca gorda buena, entre US$ 5,15 y US$ 5,20. Todos valores muy por encima de los US$ 3,39 que promediaba esta categoría a mediados de abril del año pasado.

La demanda por hacienda gorda sigue siendo intensa.

Fuerte demanda industrial se sostiene

La fuerte demanda industrial es lo que explica esta efervescencia del mercado. En Semana Santa fueron faenados 36.764 vacunos, la cifra más baja del año, pero 13% superior a la de la misma semana de 2021.

En lo que va del año, han entrado a plantas casi 100.000 vacunos más que un año atrás, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC), una suba interanual de 14,6%.

Se destaca en ese marco el fuerte aumento en la participación de novillos de 2 a 4 dientes. En lo que va del abril, vacas y vaquillonas son las que sostienen las cifras de faena.

La cifra

48% de la faena vacuna cumulada en 2022 –777.553 cabezas– corresponde a la categoría novillos (373.895), un 37% a vacas (284.582) y un 13% a vaquillonas (104.194). El resto son toros y terneros. La faena total es un 14,6% mayor a la que se había dado al 16 de abril de 2021.

Exportación de carne vacuna promedió US$ 5.464/ton

Cuando se observan los precios de exportación se entiende la causa de esta pujanza. El mundo sigue con apetito por carne vacuna y paga por ello. La tonelada exportada promedió US$ 5.200 de los últimos 30 días. Y en la última semana, US$ 5.464, de acuerdo a los datos preliminares del INAC.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ajustó hacia arriba su proyección de exportaciones de Uruguay para este año, a 530.000 toneladas, a medio camino entre la proyección anterior, de 480.000 toneladas, y las ventas del año pasado, de 556.000 toneladas (ver más en el informe de las páginas 6 y 7).

Nada hace pensar que el mercado pierda firmeza en el mediano plazo, coinciden consignatarios consultados.

La reposición también avanza, pero a paso más lento que el gordo. La relación de reposición sigue a favor del invernador. Hay buena demanda y se da prioridad a los negocios cortos. Los corrales también se están llevando novillos y vaquillonas pesadas para darle terminación. Por novillos de 350 kilos arriba se han hecho negocios en el entorno de lo US$ 2,50 por kilo en pie por camión. Y puede ser más por volumen.

EO

Calma en el mercado lanar

Mientras, el mercado de lanares está más calmo, con prioridad para la carcasas livianas, hasta 24 kilos, de la mando con la demanda exterior. Los valores son menores para animales más pesados. Se hacen negocios por cordero en US$ 4,30 y para la oveja US$ 4,08 por kilo.

La semana pasada se faenaron 12.193 ovinos y en lo que va del año suman 377.230, es decir 6% menos que en el mismo período del 2021.

El precio por tonelada de carne ovina exportada muestra cierta estabilidad, con un promedio de US$ 5.257 en la última semana y de US$ 5.479 en los últimos 30 días.

El promedio anual está en US$ 5.161, un 9% por encima del valor del año pasado.

En los ovinos la gran preocupación es que el stock siga cayendo, con una participación creciente de ovejas en la faena de la especie.