Nùcleo distante: de un grupo de whatsapp a un festival de músicos del continente

Núcleo Distante es, en orden: un proyecto de sello discográfico, un podcast, un colectivo de artistas que han lanzado un disco, un grupo de Whatsapp integrado por esos músicos procedentes de diez países latinoamericanos, y ahora también, un festival. Un evento que tendrá su primera versión continental en Uruguay.

En ese colectivo hay dos artistas nacionales: Franny Glass (es decir, Gonzalo Deniz) y Florencia Núñez. Los dos tocarán en el festival, pero además, han agregado un nuevo rol a sus curriculums, porque son sus curadores, los encargados de las invitaciones a otros artistas que conforman la grilla, en la que hay tanto miembros del colectivo como otros proyectos locales con los que notan una afinidad artística o una cercanía generacional.

Pero antes del festival, antes del disco, antes del colectivo, el germen de núcleo distante surgía en México, a través de los músicos Ulises Hadjis (venezolano radicado en el país norteamericano) y David Aguilar. Los dos son los conductores de un podcast sobre canciones y composición. Hadjis es además uno de los artistas del sello independiente mexicano Intolerancia, que ha editado en ese país a uruguayos como Max Capote y también a Franny Glass, a quien el venezolano conocía.

Hadjis se contactó con su colega uruguayo y le contó sobre los planes de crear un subsello llamado Núcleo Distante que serviría como un grupo de trabajo de artistas latinoamericanos. Esa idea no cuajó, pero la intención del proyecto permaneció, aunque como un colectivo internacional. Cuando llegó el momento de oficializarlo y convertirlo en algo más serio, sus integrantes propusieron nombres de candidatos para sumarse. Esos artistas fueron escuchados y votados, y fue en ese momento cuando Núñez se sumó, para completar el plantel definitivo de 22 proyectos.

Y como todo grupo humano en este mundo moderno, generó su propio grupo de Whatsapp. Pero en lugar de ser un grupo para compartir memes, stickers y chistes, sirvió para compartir canciones. En diciembre de 2018 se publicó el disco Notas de voz, que está compuesto por temas en su mayoría inéditos de los artistas que conforman el colectivo, con la particularidad de que fueron grabadas con sus celulares.

En la mesa de un café en el Mercado Agrícola de Montevideo, Núñez explica: “El disco se gestionó por el grupo, se puso una fecha límite y el criterio de grabarla con las notas de voz del celular y mandarla al grupo. Pusimos ciertas reglas para que haya una unidad”.

Gonzalo Deniz interviene:

-“Buscamos no depender tanto de la infraestructura, establecimos como un dogma”.

- Exacto. Fue como el cine dogma: que se hiciera en casa- completa Núñez en referencia a la corriente cinematográfica inaugurada por los daneses Lars von Trier y Thomas Vinterberg en 1995.

El disco sirvió para formalizar aún más a Núcleo Distante. El grupo se convirtió también en un sistema de ayuda mutua para los integrantes de gira. Los uruguayos alojaron a los mexicanos David Aguilar y al dúo Ampersand en sus visitas para tocar y ayudaron a producir sus presentaciones, y lo mismo ocurrió en otros países con miembros en el colectivo.

Y con ese antecedente, además del de las Fiestas Distantes que se realizan en México, en las que los integrantes del grupo tocan y pasan música, se llegó al festival de este fin de semana.

La razón por la que Montevideo será el escenario del primer festival es más casual que premeditada. “Nosotros fuimos los que más concretamos”, justificó Nùñez.

Deniz detalló la construcción del evento: “La productora Achicken nos propuso si queríamos hacer algo con Núcleo Distante, le preguntamos al grupo y se aprobó. Dispusimos de un tiempo para ver quienes podían venir. Y una vez que se confirmaron que podían asistir seis integrantes, completamos con otros artistas para redoblar la apuesta. Porque no queríamos que fuera un espacio donde solo vas a conocer cosas, sino también a ver bandas que te gustan y conocer a la nueva generación de músicos locales, o al menos un recorte de una escena. Porque hay muchos que quedaron afuera por una cuestión de tiempo. Y la idea es marcar un precedente y que se vuelva a hacer”, contó el músico.

Para los dos músicos estar a cargo del festival representa también incorporar nuevas responsabilidades y enfocarse en otros aspectos además de los que miran cuando producen sus espectáculos personales. “Hay que pararse y evaluar diferentes cosas, no solo que me guste lo que haga el que toca, sino también evaluar los formatos en los que se presentan, darle una continuidad a cada concierto, pensar en cómo reaccionaría la gente si tuviera que estar parada o sentada, ponerse más en el lugar de la experiencia, no solamente en lo que tiene que ver con lo musical. Ya lo puse en mi currículum”, dijo Núñez con una risa.

Luces, sonido, cerveza para el público, buscar apoyos. Algunos de los rubros en los que tuvieron que meter mano, según contó Deniz para ilustrar que su tarea no fue solo seleccionar artistas.

Más allá de que la intención del festival no sea solo la de dar a conocer a artistas nuevos para el público local, lo cierto es que es uno de los componentes fundamentales del funcionamiento de Núcleo Distante, al acercar a oídos uruguayos a artistas de procedencias que aunque sean de la misma región, no son tan conocidos. Deniz lo establece así: “No son los que pasan por la radio o los primeros cinco que se te ocurren cuando pensás en la música de un determinado país. Es una forma de acercar proyectos independientes que no cuentan con una gran estructura de una multinacional. Van a poder escuchar, por ejemplo, a un cantautor de Panamá en el festival, que no se si de otra forma lo conocerían”.

Una playlist con los artistas que participan del festival confeccionada por Florencia Núñez y Franny Glass