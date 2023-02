Nueva Orleans anuló la ley que impedía poseer armas a acusados de violencia doméstica

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, de composición conservadora, anuló una ley federal que prohibía a las personas con órdenes de restricción por violencia doméstica poseer armas de fuego, un fallo que, según los defensores del control de armas, pondrá en peligro y aún costará vidas humanas.

Un panel de tres jueces de la Corte de apelaciones con sede en Nueva Orleans expresó en su decisión que la ley anulada constituye un “impedimento inconstitucional al derecho a portar armas”. Los jueces basaron su fallo en el antecedente New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen, una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de junio de 2022 que eliminó las limitaciones de ese estado sobre la portación oculta de armas en público.

Los jueces, todos designados por presidentes republicanos, escribieron que, bajo el fallo citado, la ley que prohíbe a las personas con órdenes de restricción de violencia doméstica poseer armas "no pasa el examen constitucional" y que la prohibición es un caso atípico "que nuestros antepasados ​​nunca habrían aceptado."

En respuesta al fallo, Shannon Watts, fundadora del grupo de defensa del control de armas Moms Demand Action (Las madres exigen acción), tuiteó: "dado que la violencia doméstica es a menudo un precursor de la violencia armada, este fallo es una sentencia de muerte para mujeres y familias en los Estados Unidos".

Watts agregó que "cuando alguien puede obtener una orden de restricción, debemos hacer todo lo posible para mantenerlos a ellos y a sus familias a salvo, no empoderar al abusador con un fácil acceso a las armas de fuego. Este fallo peligroso y mortal no puede sostenerse y debe ser anulado rápidamente".

El redactor especializado en temas legales de la revista digital Slate, Mark Joseph Stern, advirtió a través de Twitter que "no hay ninguna duda real de que la decisión del Quinto Circuito conducirá a que más abusadores asesinen a sus esposas y novias. También aumentará los tiroteos masivos".

Stern señaló que la Corte Suprema de EE. UU. "sostuvo que las restricciones de armas solo son constitucionales si tienen análogos históricos de 1791 o 1868. Pero la violencia doméstica era ampliamente aceptada en esas épocas. Por lo tanto, la corte del Quinto Circuito dice que el gobierno no puede desarmar a los abusadores de hoy".

"Para ser claros, la razón por la que no hubo leyes que desarmaran a los abusadores domésticos en 1791 o 1868 es porque las mujeres no eran ciudadanas iguales y la violencia doméstica no era considerada un delito por los hombres que hicieron y aplicaron las leyes", agregó Stern.

En otro tuit, Stern dijo también “sé que esta decisión tomó a mucha gente con la guardia baja, pero realmente no es una sorpresa. El movimiento legal conservador está completamente entrelazado con la causa de los derechos de armas, y los defensores de las armas se han opuesto durante mucho tiempo a las leyes de violencia doméstica que desarman a los presuntos abusadores”.

Según la Coalición Nacional Contra la Violencia Doméstica, la presencia de un arma de fuego en una situación de violencia doméstica aumenta el riesgo de homicidio en un 500%. Cada año, más de 600 mujeres estadounidenses son asesinadas a tiros por sus parejas íntimas, o sea, un asesinato cada 14 horas.

