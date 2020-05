Nuevas autoridades del INIA se comprometieron a “producir la mejor investigación”

“Está comprobado que si al campo le va bien, a todos nos va bien”, afirmó el nuevo presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), José Bonica, quien se comprometió ante todo el staff del instituto, los productores y la ciudadanía en general a “dar lo mejor” para “producir la mejor investigación que permita tener una muy buena innovación y que el plan de negocios sea el mejor posible”.

“(vamos) A remangarnos y trabajar”, expresó Bonica en la tarde de este lunes, cuando asumió el mando de la institución ante la presencia del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, y del subsecretario, Juan Ignacio Buffa.

En una ceremonia de concurrencia restringida dada la situación sanitaria que afronta el país, los jerarcas del Poder Ejecutivo fueron los encargados de oficializar el nombramiento de las nuevas autoridades, que se desempeñarán en sus cargos durante tres años.

En la jornada asumió la vicepresidencia del INIA Walter Baethgen, quien dedicó sus minutos para agradecer la confianza y, sobre todo, la oportunidad de "poder devolverle algo a este país y a esta institución".

“Son muchísimas las ganas que tenemos de meterle para adelante. Tenemos una oportunidad muy buena para ayudar a la institución y a través de ella ayudar al país”, concluyó.

INIA

Las nuevas autoridades del INIA: José Bonica y Walter Baethgen.

El supervisor de tesis del ministro Uriarte

Uriarte, por su parte, resaltó el prestigio que le da a la institución contar con ambos profesionales.

A propósito, recordó algunos de los momentos compartidos a lo largo de su carrera profesional, tanto con Bonica como con Baethgen.

“Cuando me recibí (de ingeniero agrónomo) me tocó hacer la tesis en (INIA) La Estanzuela y mi supervisor designado fue Walter (Baethgen). Después él se tuvo que ir a hacer su posgrado a Estados Unidos, pero desde el comienzo de la tesis lo aprendí a apreciar como técnico y como persona. Walter es un técnico de amplio reconocimiento y no le erro, me quedo corto, prestigia enormemente a la institución al haber aceptado este cargo”, contó.

INIA

Carlos María Uriarte, ministro de Ganadería Agricultura y Pesca.

Por otro lado, relató que con Bonica se conoce “de toda la vida”, como productores, y reconoció que el actual presidente del INIA “lo auxilió” en algunas ocasiones cuando Uriarte se desempeñaba como técnico del Plan Agropecuario.

“En la vida las cosas nos van juntando y hoy nos toca tomar la posta. Hoy tomar el timón es una responsabilidad enorme que nos honra y dignifica a todos. Tengo la más absoluta confianza y certeza de que ambos sabrán conducirla a buen puerto”, concluyó.

Sobre las nuevas autoridades

José Bonica es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de la República (UdelaR) y ha tenido un extenso camino profesional en el sector agropecuario.

De su trayectoria se destacó como asesor de los Centros Regionales de Experimentación Agropecuaria (CREA), tuvo una participación en las juntas de riego e integró el Consejo Asesor Regional de INIA Treinta y Tres.

Su vinculación con el área de mejoramiento genético animal le permitió llegar a ser el secretario general del Consejo Mundial Hereford en los últimos ocho años. Anteriormente también fue directivo y presidente de la Sociedad Criadores de Hereford del Uruguay y de la Asociación Rural del Uruguay (ARU). De 2006 a 2010 fue integrante de la Junta Directiva de INIA como representante de la ARU.

Por su parte, Walter Baethgen también es ingeniero agrónomo egresado de la UdelaR y cuenta con una maestría y un doctorado obtenidos en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos. Su primera experiencia profesional fue en ese país, en el International Fertilizer Development Center.

En 2004 ingresó a la Universidad de Columbia, donde trabaja desde entonces. Actualmente dirige uno de los programas del Instituto Internacional de Investigación de Clima y Sociedad, que se dedica a evaluar cómo utilizar los conocimientos generados en clima para mejorar los planes de desarrollo y las decisiones vinculados a energía, producción de alimentos, salud pública y medioambiente.